Deniz Seki’ye ünlülerden yılbaşı sürprizi

5 Haziran'da tutukluluk süreci son bulacak olan Deniz Seki'ye sanatçı dostları yılbaşı öncesi sürpriz ziyarette bulundu



Seki’nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen ziyarete katılan isimlerin arasında; Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz ve Zara da bulunuyordu. Cezaevi yönetimin izniyle müzik aletleriyle beraber giden sanatçı dostları, Seki ve mahkum arkadaşları için şarkılar söyleyerek, moral verdiler. Ünlü isimler cezaevine elleri boş gitmedi. Seki’ye ve mahkum arkadaşlarına hediyeler aldılar. Seki de bu jesti karşılıksız kalmadı ve ceza yattığı süre boyunca tasarladığı takıları, sanatçı arkadaşlarına hediye etti.

Cezaevi ziyaretinde uçuşu olduğu için erken ayrılmak durumunda kalan Nükhet Duru, çıkışta gazetecilerin soruları cevapladı. İçeride gözyaşları ve kahkahaların birbirine karıştığını ifade eden Duru, Seki’nin kendisine, ”Hatalarımla, her şeyimle yüzleştim. Yepyeni bir sayfa açıyorum. Yapraklarımı döktüm, şimdi yeşereceğim” dediğini söyledi. Duru, ”Deniz çok sevdiği için ‘Beni Benimle Bırak’ şarkısını söyledim ben. Bir araya geldiğimiz için çok mutlu oldu. Beraber şarkılar söyleyerek güzel saatler geçirdik” dedi.

Seki’yi ziyarete gelen isimlerin arasında Zara da yer alıyordu. Cezaevi ziyareti çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zara; ”Deniz içeride öyle bir sevgi oluşturmuş ki, içerideki bütün kadınlar ona aşık. Beraber ‘Bütün Dünya Buna İnansa’ şarkısını söyledik. Kendisi bana sizlerle beraber sahnede olmayı, sevenlerini özlediğini iletti” dedi.





