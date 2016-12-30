Deniz Seki’ye yılbaşı sürprizi

Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki'yi sanatçı dostları unutmadı. Haziran ayında denetimli serbestlik yasasından faydalanıp özgürlüğüne kavuşacak olan Seki, cezaevindeki son yılbaşında dostlarının ziyaretiyle mutlu oldu.



MORAL KONSERi

16 Kasım 2014 yılından bu yana tutuklu bulunan Deniz Seki'ye sanatçı dostları sürpriz yaptı. Aralarında Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Gonca Vuslateri, Yeliz ve Zara'nın bulunduğu isimler hem Seki'yi ziyaret etti hem de yeni yıl öncesinde tutuklu bulunan diğer mahkumlara moral verdi.



GÜN SAYIYOR

Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde sanatçı dostlarının sürpriz ziyaretiyle mutlu anlar yaşayan Seki, arkadaşlarıyla birlikte mahkumlar için şarkı söyledi. Altı yıl, üç ay kesinleşmiş cezası olan sanatçı, 5 Haziran 2017 tarihinde denetimli serbestlik yasasından yararlanıp cezaevinden tahliye olacak.



DÜN sabah saatlerinde Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Yeliz, Zara ve Özgür Aras, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ni ziyaret etti. Dostlarını karşısında gören Deniz Seki, duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarının ve kahkahaların birbirine karıştığı ziyarette Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti. Sanatçılar, Seki ve arkadaşlarına şarkılarıyla moral verdiler. İki yıldır cezaevinde bulunan Deniz Seki'nin tutukluluk hali 5 Haziran 2017 tarihinde bitecek.



Bu sürpriz ziyaretle 2017'yi erken karşılayan cezaevi mahkumları büyük mutluluk yaşadı. Deniz Seki, “Bu mutluluk her şeye değer. İnsanın dostları, böyle günlerde belli oluyor” diye konuştu.







