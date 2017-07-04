HABER KIBRIS

Deniz'de romantizm!

Kıvanç ve Başak mavi tura çıktı!

04/07/2017

Deniz'de romantizm!
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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve arkadaşları ile tekne kiralayıp ‘Mavi Yolculuk’a çıktı Çift önceki gün Bodrum-Çökertme Koyu’ndaydı.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ sabahın erken saatlerinde denize girdi. Suda jimnastik yaptı. Balık tuttu.

Çift kahvaltıdan sonra bol bol yüzdü. Kıvanç Tatlıtuğ’un aniden yanmaması için eşi Başak Dizer güneş kremi sürdü.Denizde romantizm

Kıvanç Tatlıtuğ tuttuğu balıkları eşi Başak Dizer’e gösterdi, eşini öpücüklere boğdu.

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ 2,5 yıllık aşkın ardından 2016 yılının şubat ayında nikah masasına oturmuştu...



TAGS: kıvanç tatlıtuğ, başak dizer, başak tatlıtuğ
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