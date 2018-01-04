Denizsev 5 yıl hapis yatacak

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından 2017 yılı Şubat ayında evine düzenlenen operasyonda toprağa gömülü yüklü miktarda iki çeşit uyuşturucu madde ile yakalanan Öner Denizsev’in yargılanma süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda yargılanan Denizsev, 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Öner Denizsev aleyhinde oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

10 yıllık cezaevi geçmişi var

Öner Denizsev’in savunma avukatı, müvekkilinin 30 yıldan bu yana uyuşturucu ile ilgisinin kesilmediğini, 1987 yılından 2014 yılları arasında 27 yıllık sürede 10 yıla yakın cezaevinde uyuşturucu suçundan yattığını anımsattı.

Savunma avukatı, müvekkilinin 27 Şubat 2017 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklediğini ve 10 yıllık cezaevi sürecinde 6 kez uyuşturucu suçundan sabıka giydiğine dikkati çekti.

HAVADİS