Denktaş: Devletimize sahip çıkarak geleceğimizi güvenle kurmak zorundayız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Adamızın bu acıları bir daha yaşamaması için, uğruna nice şehitler vererek vatan yaptığımız bu toprakların üzerinde kurduğumuz devletimize sahip çıkarak geleceğimizi güvenle kurmak zorundayız” dedi.

Denktaş, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, adada bir kez daha benzeri acı günlerin yaşanmaması, hiç bir annenin evladının şehit düşmemesi, hiç bir kimsenin “kayıplar” listesinde adının olmaması için bugünlerin unutulamayacağını söyleyerek, her zaman hayatlarını halk için feda eden şehitleri saygı ile anacaklarını kaydetti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Bu acıların tekrar edilmemesi; hiçbir annenin, eşin, çocuğun, babanın, sevgilinin, sevenlerin bu ıstırabı çekmemesi için mücadele etmek zorundayız.

Bugün kendi devletimizde, vatanımızda şehitlerimizi saygıyla anabiliyorsak bu günleri de bizim var olabilmemiz için canlarını veren şehitlerimize borçluyuz.”

Denktaş, 20 Aralık 1963’ü, 21 Aralık 1963’e bağlayan gece, Lefkoşa’nın Tahtakale semtinde iki masum sivil Zeki Halil ve Cemaliye Emirali isimli Kıbrıslı Türklerin Rum polisleri tarafından öldürülmesiyle başlayan olayların, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçtiğini, bu dönemde ortaya koyulan mücadele ve şehitleri anmak için 21-25 Aralık tarihleri arasını “Mücadele ve Şehitler Haftası” olarak saygıyla yad ettiklerini vurguladı.

21 Aralık 1963’te başlayan Rum saldırıları sonucunda Kıbrıslı Türklerin 103 köyden göç etmek zorunda kaldığını, yüzlerce insanın şehit olduğunu ifade eden Denktaş, Türk Hava Kuvvetlerine ait jetlerin 25 Aralık günü Lefkoşa üzerinde uyarı uçuşları yapmasıyla sağlanan ateşkes sonrasında 30 Aralık 1963’te Yeşil Hat anlaşması yapıldığını anımsattı.

“Yaşadığımız o acı günler toplumsal hafızamıza kazınmış ve varoluş mücadelemizin mihenk taşını oluşturmuştur” diyen Denktaş, “Şehitlerin önünde bir kez daha saygıyla eğilir, ruhlarının şad olmasını dileriz”ifadelerini kullandı.