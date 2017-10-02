Denktaş: DP’nin oy oranı kasıtlı şekilde düşük gösteriliyor

Denktaş, “Her seçim dönemi öncesinde çeşitli kamuoyu yoklamalarında DP’nin oy oranı kasıtlı şekilde düşük gösterilmeye çalışılıyor. Bu sandıkta seçmen tarafından çürütülecek” dedi.

Demokrat Parti (DP), köy gezilerini sürdürüyor. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hafta sonu, Demirhan’ı ziyaret etti.

Denktaş’a, bazı parti yetkilileri ile kalabalık bir grup DP’li eşlik etti.DP’den yapılan açıklamaya göre, Denktaş ziyaretlerinde, köylülerin sorunlarını dinledi. Onlarla sohbet etti.



Demirhan’da Denktaş ve DP’liler, davet aldıkları bir evde kahvaltıya da katıldı.



Serdar Denktaş



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, her seçim dönemi öncesinde partisinin çeşitli kamuoyu yoklamalarında oy oranının kasıtlı bir şekilde düşük gösterilmeye çalışıldığını belirtirken, bunun her seferinde olduğu gibi sandıklarda seçmen tarafından çürütüleceğine işaret etti.



Denktaş, önümüzdeki yıl yapılması beklenen genel seçimlerde DP’nin bir kez daha sandıktan çok başarılı çıkacağından emin olduğunu vurguladı.Denktaş, köy ziyaretlerinde gördükleri ilginin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini ve seçim sonucundan emin olduklarını ifade etti.