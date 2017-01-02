Denktaş: Elektrik zammı gündemimizde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Yeni yılın ilk toplantısı 40 dakika sürdü.

DENKTAŞ: “ELEKTRİK ZAMMI GÜNDEMİMİZDE. MALİYET UNSURLARI VE UCUZLATILIP UCUZLATILAMAYACAĞI İNCELENECEK”

Denktaş, elektrik zammının gündemlerinde olduğunu, maliyet unsurları ve EL-SEN’in ucuzlatılabileceğine yönelik iddialarının inceleneceğini, kurumun bugünkü yapısının devamının maliyeti artırdığını belirtti.

Özerkleştirmenin altının doldurulması gerektiğini dile getiren Denktaş, yapının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini, kurumun bütün yapısı ile inceleneceğini ifade etti.

ANGOLEMLİ: “KIB-TEK ÖZERK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI”

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de elektrik zamları hakkında konuştu. Halkın zamlar altında ezildiğini söyleyen Angolemli, KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti. DAÜ konusuna da değinen Angolemli, yasanın bekletildiğini, okulun zora sokulduğunu söyledi. KIB-TEK’in alacaklarını alamadığını dile getiren Angolemli, hükümet yetkililerinin engeli ile karşılaşıldığını savundu.