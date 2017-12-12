Denktaş: En büyük cevabı halk sandıkta verecek

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, partisi üzerinde yıllardır oynanan bir oyun olduğunu, buna her zaman olduğu gibi en büyük cevabı KKTC halkının sandıkta vereceğini söyledi.

Internette yayın yapan Havadis TV’de sabah programına katılan ve soruları yanıtlayan Denktaş, “Gerek kendi hatalarımız, gerek dıştan gelenlerin etkisi nedeniyle meydana gelen bu olaylara rağmen yıkılmadık. Şimdi de tertemiz bir kadroyla yola çıktık ve iyi bir sonuç alacağımıza eminiz” dedi.

DP’nin kendi içinde kamuoyu yoklamaları yaptığını ifade eden Denktaş “Manipülasyon anketlere kulak asmıyoruz. Biz kendimizden çok eminiz ve sonuçtan çok rahatız” diye konuştu.

DP’den yapılan açıklamaya göre, son günlerin en tartışmalı konuları olan polis ve geçicilerle ilgili yasal düzenlemeler hakkında da konuşan Denktaş “Geçiciler yasasıyla ilgili bana birkaç hukukçu geldi ve ‘bu yasaları biz tadil ettik, lütfen önümüzde durmayın’ dediler. Ben onlara ‘bu yasa Anayasa Mahkemesinden döner’ dedim. Onlar da bana ‘bizim önümüzde durmayın’ dediler ben de ‘peki’ dedim. Yasa böyle gündeme geldi ama ben uyarılarımı yaptım” dedi.

Polis yasası konusunda üç tane maddenin kesinlikle Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylediğini ifade eden Denktaş,

“Hele de bir madde var ki, Tufan Hoca da mecliste iki maddenin tartışılabileceğini ancak bir tanesinin kesinlikle aykırı olduğunu söyledi. Buna rağmen Mecliste CTP ve UBP oyları ile komiteden genel kurula geldi, oradan da komiteye geri çekmek durumunda kaldılar ve bu kez doğru yaptılar” şeklinde konuştu.

İlk bakışta 82 milyon TL külfet geldiğini söyleyen Denktaş şöyle devam etti:

“Bana ‘ne yahu polisten mi acın’ diyorlar. Yahu neden acıyayım? Ekonomik külfeti geçtim, şu an polise ihtiyacımız varken bu yasayla birlikte polis sayımız azalacak. En az 1,5 yıl içinde eski sayıya dönebiliriz, bunun altından devlet olarak kalkmamız mümkün değil”

13. maaşlar konusuna da değinen Denktaş, şöyle konuştu:

“Her yıl 13. Maaşlar ödenecek mi diye soranlar, bu yıl Aralık başında bunu aldılar ve esnafın kafasında olan o malum soru bu yıl ortaya çıkmadı. Vay efendim görevimmiş zaten de ödemeliymişim de neden söylermişim bunu? Yahu ben görevimi tam yaptım diye neden bunu söylemeyim? Söylüyorum. Çünkü eskiden görevini yapmayanlar vardı. Taksit taksit ödememekle suç mu işledim?”

CTP-DP dönemlerinde Tufan Erhürman’ın“DP ayak sürüdü de biz icraat yapamadık” şeklindeki ifadelerini ispata davet eden Denktaş “Tufan Bey bizimle koalisyon yapmazmış. Sebep de bizim ayak sürümemizmiş. Buyursun açıklasın da bizde öğrenelim neymiş bunlar” dedi.