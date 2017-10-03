Denktaş: Görüşmeler kaldığı yerden devam edemez

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Kıbrıs konusunda net konuştu.

Denktaş, görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin Kıbrıs Türkünün mahvolması anlamına geleceğini söyledi.

Gerekirse buna karşı vatandaşın da içerinde bulunduğu bir karşıt harekat yaratabileceklerini ifade eden Denktaş, görüşmelerin ancak Rum tarafının Kuzey Kıbrıs’ı siyasi eşiti olarak görmesi durumunda başlayabileceği vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan “Gündeme Bakış” programına katılarak Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, Crans Montana’da gerek Türkiye gerekse Kıbrıs Türk tarafının kendisinin duracağı noktanın çok daha ötesinde önerilerde bulunduğunu belirterek, Rum tarafının Kuzey Kıbrıs’ı siyasi eşiti olarak görmediğini, azınlık olarak gördüğünü kaydetti.

Rum tarafının Türkiye’yi muhatabı haline getirme politikası için uğraştığını ifade eden Denktaş, Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından “Mustafa Akıncı benim vatandaşım elbette onumla konuşurum” açıklamasının, Rum tarafının bakışını ortaya koyduğunu ifade etti.

Denktaş, “Bu konuda suçlanması gereken üçüncü dünya ülkeleridir; ABD’dir, BM üyesi ülkelerdir, İngiltere’dir.” dedi.

Denktaş “Rum tarafı, dünyanın da kendine tanıdığı imkan nedeniyle Kıbrıs’ta kendilerine göre çözüme ulaşmış durumda olduğunu düiünüyor. Şu anda yapmaya çalıştıkları adanın kuzeyinde yaşayan bizlere hakim olmaya çalışmak. Biz de bu siyasete karşı bir duruş sergiliyoruz. Bu anlamda Demokrat Parti olarak Crans Montana’dan döner dönmez Cumhurbaşkanı ile arka toplantılar yaptık, kendi önerilerimiz sunduk. İçeriğini basında tartışmadık” dedi.

Kıbrıs konusunda anlayış birliği olduğu ancak ilerleme olmadığını ifade eden Denktaş, bu noktada muhalefete eleştirilerde bulundu…

Denktaş, “Daha hızlı hareket edebilir noktada olmalıyız. Bunun için de muhalefet olmamalı. Bir şey atıyorsunuz ortaya ‘şunu yapalım’ diye ancak içeriğine bakmaksızın eleştiriler yapılıyor hala bu memlekette” dedi…

Denktaş, görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam edemeyeceğine de vurguladı.

Denktaş, “Görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden devam edemez. Biz bunu kabul edecek değiliz. Ne gücümüz varsa mücadele ederiz. Buna karşı vatandaş içerisinde bir karşıt hareket başlatırız. Yapabileceğimiz en büyük hata olur. Çünkü masa unutmuyor,bıraktığımız yer zaten çok kötüydü daha da ilerisi bizim mahvımız olur”

Görüşmelerin ancak Rum tarafının Kuzey Kıbrıs’ı siyasi eşiti olarak görmesi durumunda başlayabileceğini belirten Denktaş, Rum tarafına düşmanca bir tutumla değil akılcı bir yolla yaklaşılması gereğine vurgu yaptı.

Denktaş, “Kuzeyde öyle bir ortam yaratmalıyız ki özellikle Rum iş insanları işbirliğine ihtiyaç duysun. Bu durum Rum idaresi üzerindeki baskıyı da artıracaktır” dedi…