Denktaş: Hak ettiğimiz bir sonuç değildi

Demokrat Parti Genel Başakanı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

49 adayıma teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde bizi seçime hazırlayan seçim komitesinde yer alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Yaratılmak istenen algı operasyonlarına karşı bugün hak ettiğimiz olmayan ama yinede barajla alakası olmayan bir sonuçla bu yarışı bitiriyuruz. Gelecek dönem bizim için çok daha farklı olacak.

Halkın verdiği karara saygı duyuyoruz. Bu kararın neticielerini parti kurullarımız tarafından dda değerlendireceğiz.

UBP'nin kutlama törenlerinde bulunan arkadaşıma çok selamlar.İnşallah aynı davranışı oralarda sergilemezler. Gittikleri yeni yerler bizim kadar hoşgörülü olmayabilir.