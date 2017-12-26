Denktaş: Hakkımda söylenmedik laf kalmadı

Diyalog TV’nin, siyasi parti liderlerini ağırladığı ‘Seçim 2018-İlk 100 Gün’ programının altıncı konuğu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş oldu.

Diyalog TV’den canlı yayınlanan programda Serdar Denktaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik, “Her işten yüzde 20 komisyon alıyor” şeklindeki iddialara sert yanıt veren Denktaş, “Bir tane kahraman isterim. Çıksın karşıma ve bunu söylesin” dedi… Denktaş, siyasete paralı girip parasız çıkacak ender siyasetçilerden biri olduğunu söyledi.

Mal varlığının eşinden geldiğini ve mal beyanını yakında açıklayacağını söyleyen Denktaş, “Çok şükür boşanma noktasında değilim. Dolayısıyla, Allah korusun öyle bir noktada kalsam ceketimle evden çıkarım. Çünkü benim olanı da çocuklarıma devrettim, benim üzerimde bir şeyim yok. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin hele bir siyasetçiyi” şeklinde konuştu.

“Somut bir şeyler ortaya koysunlar…”

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

Yüzde 20 komisyon aldığımı iddia edenler somut bir şeyler koysunlar ortaya. Ben 1990’da siyasete girdim. 1992’de DP’yi kurarken 9 arkadaş gittik bir mal beyanında bulunduk ve basına da verdik. Birkaç yıl önce de bir mal beyanında daha bulunduk ve Meclis’e verdik.

Bu kamuoyunda çok yansımadı ve hep beraber Meclis’e sunduk. Mal beyanımız var her an mal beyanımı da açıklamaya hazırım. Çünkü böyle bir saldırı geleceğini tahmin edebilecek kadar da tecrübeye sahibim.

“Siyasete paralı girip borçlu çıkacak siyasetçilerdenim”

Siyasete mal varlığı ile girip mal varlığını kaybederek çıkacak olan, paralı girip borçlu çıkacak olan ender siyasetçilerdenim. Alnım açık ve rahatım ve bu hafta içerisinde mal varlığımı da açıklayacağım her şeyi ile açık açık. Hiç bundan çekineceğim bir şeyim yok.

“Mal varlığım eşimin ailesinden geldi”

Mal varlığım zaten eşimin ailesinden gelmeydi. Babadan bana kalan sadece Boğaz’da içinde doğduğum bir ev var, polis binası olarak kullanıldı yıllarca. Bilahare Karpaz’da emirname kapsamı içerisinde 25 dönümlük bir arazi denizin içerilerinde o dönemde bir vatandaştan aldım. Başka hiçbir şeyim yok.

“Çok şükür boşanma noktasında değilim”

Çok şükür boşanma noktasında değilim. Allah korusun öyle bir noktada kalsam ceketimle evden çıkarım. Çünkü benim olanı da çocuklarıma devrettim benim üzerimde bir şeyim yok. Bir yerlerde yaşarız. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin hele bir siyasetçiyi. Paran olabilir aileden getirirsin zenginsin eşin zengindir olabilir bir mal varlığı.

Ama kuru iftirayla yüzde 20 şu işi yaptı Serdar Denktaş ve benden yüzde 20 diyecek olan bir tane kahraman isterim. Çıksın karşıma ve söylesin. 1990’dan beridir siyasetteyim söylenmedik laf kalmadı hakkımda. 1990’da siyasette olduğum dönemin 13 yılı iktidarda geçti. Geriye kalan 28 yılın kısmı da muhalefette. Bir Allah’ın kulu çıksın bu adam şu yanlışı yaptı desin…