Denktaş: Hükümette kriz yoktur, en erken seçim tarihi...

Basın toplantısında hükümetle ilgili soruları da yanıtlayan Denktaş, “Hükümette kriz var yorumlarını anlayamıyorum. Hükümet çalışmaya devam ediyor, en erken seçim tarihi de Nisan 2018’dir ” şeklinde konuştu.

KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti olacağı yönündeki iddiayı içeren soruyu da yanıtlayan Denktaş, “Devletimizi ortadan kaldırılmasına, böyle bir şeye onay vermeyiz” dedi.

Denktaş, Kıbrıs Cumhuriyeti içinde eyalet olmak istemediğimiz gibi Türkiye içinde de vilayet olmak istemeyiz” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Türkiye ile ilişkilerin daha da ileriye taşınabileceğini kaydeden Denktaş, özellikle savunma işbirliği anlaşması ile askıda duran serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe konulabileceğinin altını çizdi.

Bunun yanında KKTC Devleti içerisinde güçlü bir birlikteliğin en erken zamanda tesisi için mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çeken Denktaş, özellikle son günlerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya yönelik haksız eleştirilere dur denilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncının samimi bir şekilde çözüm için çaba sarf ettiğini belirterek, eleştirilerin haksız olduğunu vurguladı.