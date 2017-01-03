Denktaş: İhraç Kararını Bakanlar Kurulu Almadı

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Modacı Barbaros Şansal’ın ihraç kararını Bakanlar Kurulunun almadığını, olayı kendisinin de televizyondan öğrendiğini ve konuyla ilgili bilgi istediği zaman uyuşturucu meselesi yüzünden olduğu bilgisi aldığını söyledi.

Sınır dışı olayıyla ilgili kendisinin bugün Bakanlar Kurulundan bilgi isteyeceğini dile getiren Denktaş, herhangi birinin, herhangi bir nedenle böyle bir saldırıya maruz kalmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Olayı kendisinin de televizyondan öğrendiğini söyleyen Denktaş, konuyla ilgili bilgi istediği zaman konunun uyuşturucu meselesi yüzünden olduğu bilgisi aldığını kaydetti.

Kendisinin sosyal medyada en çok saldırılan kişilerden olduğunu, kimseye aksi bir davranışta bulunmadığını kaydeden Denktaş ne olursa olsun birine saldırılmasını doğru bulmayacağını dile getirdi.

“İHRAÇ KARARINI BAKANLAR KURULU ALMADI…BUGÜN TOPLANTIDA BİLGİ İSTEYECEĞİM”

Denktaş, ihraç kararını Bakanlar Kurulunun almadığını, Bakanlar Kurulunun ihraç kararlarını kaldırma yetkisinin olduğunu dile getirdi.

Kendisine ilgili bakanın nerede olduğu sorusunun yönetilmesi üzerine, burada hükümeti temsilen muhalefete saygısı gereği bulunduğunu ve cevap verdiğini dile getirdi.

Sınır dışı olayıyla ilgili kendisinin bugün Bakanlar Kurulundan bilgi isteyeceğini dile getiren Denktaş, herhangi birinin, herhangi bir nedenle böyle bir saldırıya maruz kalmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Eylem yapmak herkesin hakkı diyen Denktaş, söylem ne olursa olsun polisin eylemcileri koruması gerektiğini dile getirdi.

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, sınır dışı edilme olayında bazı gazeteci ve siyasi parti mensuplarının “tetikçi” pozisyonunda olduğunu söyleyerek, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Meclis’e gelip bu konuya cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

“Bertan Zaroğlu’nun Barbaros Şansal linç edildiği için tebrik kabul ettiğini” söyleyen Derya, bu konuda herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Denktaş, konuyu araştıracağını söyledi.

Yine yerinden söz alan Erkut Şahali, Başbakanın Türkiye’deki temaslarında bu konunun da gündeme gelip gelmediğinin öğrenilmesini istedi.

Denktaş, bu konuyu da araştıracağını söyledi.

KAYNAK: TAK