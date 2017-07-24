HABER KIBRIS

Denktaş: KKTC nin hemen tanınması mümkün değil

24/07/2017

Denktaş: KKTC nin hemen tanınması mümkün değil
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Maliye Bakanı Serdar Denktaş Ada TV’de Söz Sizde programına katılarak Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtladı. Denktaş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denktaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle

Serdar Denktaş " Asıl şimdi federal çözüm şansı doğdu"

Serdar Denktaş " Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda bazı öneriler sundum"

Serdar Denktaş " Sayın Cumhurbaşkanı çözüm için gerçekten çok uğraştı"

Serdar Denktaş " Türk tarafı Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı taviz verdi"

Serdar Denktaş " Sayın Akıncı ya oy vermedim desteklemem ama halktan aldığı çözüm yetkisini sonuna kadar kullandı"

Serdar Denktaş " KKTC nin hemen tanınması mümkün değil"

 



TAGS: serdar denktaş
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