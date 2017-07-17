Denktaş, KTSO yeni yönetimini kabul etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni yönetimini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Mayıs ayındaki genel kurulda belirlenen Mustafa Kaymak başkanlığındaki Sanayi Odası’nın yeni yönetimi, önümüzdeki 2 yılda sanayinin gelişimi için belirledikleri rotayı Denktaş’a aktardı, bu rotanın Maliye

Bakanlığı’nı da ilgilendirdiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise yeni yönetimi kutlayarak geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile diyalog ve işbirliğinin sürdüreceklerini söyledi.

Denktaş, “Ülke ekonomisinin kalkınmasının ve canlanmasının yolunu açan her girişim halkın refahı için önemlidir” dedi.