Denktaş: Ocak maaşları...

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ocak ayı maaşlarını normal zamanında hayat pahalılığı da yansıtılarak ödeneceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Sosyal Sigortalar Girne Şubesi’inde grevdeki personeli ziyaret etti.

Serdar Denktaş burada yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcılığı önünde yapılan eylemlerde yalancılıkla suçlandığına işaret etti .

2011 yılı sonrasında işe girenlerin durumlarının düzeltileceği yönünde bir sözü olduğunu ve bu sözünün halen geçerli olduğunu belirten Denktaş, eylemin aslında bununla ilgili olmadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, eylemin maaşlı sendikacılıktan profesyonel sendikacılığa geçişle ilgili olduğuna dikkat çekti.

Denktaş, “ Ocak ayında sadece hayat pahalılığını yansıtıyoruz. Aklımızda olan refah payını artırmaktı ve 2010 yasası ile girenlere daha fazla bir artış vermek sureti ile yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaktı. Döviz dalgalanması her vatandaşı vurduğu gibi Maliye’yi de vurdu.

Dolayısı ile Ocak ayı maaşlarını normal zamanında hayat pahalılığını yansıtarak ödüyoruz. Şubat maaşlarının zamanına kadar da yeni bir hesaplama yapma ihtiyacı hissettik. Düşündüğümüz artışı veremeyeceğiz ama yine de 2010 yasasına bağlı çalışanlara yönelik ek bir refah payı ödenecek.

Ne kadar olacağının hesaplanması yapılıyor. Sendikalar heycanlanmasın, biz verdiğimiz sözün arkasında dururuz ve bu artışı düşündüğümüz oranda olmasa bile döviz nedeni ile yine de vereceğiz. Verdiğimiz bir başka söz, maaşlı sendikacılıktan profesyonel sendikacılığa geçme sözüdür, onu da yerine getireceğiz” dedi.