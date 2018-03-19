Denktaş: Tek kişilik münhallere bile sınav yapılıyor

Meclis Genel Kurulu’nda 5 milyon 816 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’nın bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak 5 milyon 816 bin 800 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ele alındı.

DENKTAŞ: “TORPİL İDDİALARI SONA ERDİ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise giderek artan istihdam taleplerinin komisyona aktarıldığını, komisyonun soru bankası aracılığıyla yazılı sınav yaptığını söyleyerek, kişilerin torpil iddialarının sona erdiğini

belirtti.

Denktaş, oluşturulacak güvene Meclis’in de katkı koyması gerektiğini kaydetti.

“TEK KİŞİLİK MÜNHALLERE BİLE SINAV YAPILIYOR”

Siyasilerin komisyona müdahil olmadığını, komisyon için “bağımsız ve demokratik değil” söylemenin doğru olmadığını belirten Denktaş, tek kişilik münhallere bile sınav yapıldığını kaydetti.

Denktaş, “İşlerini daha da hızlandırmak için ne yapabiliriz diye konuşalım, talep kimden gelirse gelsin iltimas yapılmıyor” dedi.

Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra 733 milyon 762 bin 300 TL olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başladı.

Tuğçe Ülkü Aydın-Gözde Süreç Sarı | TAK