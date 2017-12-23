Denktaş ve DP Milletvekili Adayları Kamu-Sen’i Ziyaret Etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde, KAMU-SEN’i ziyaret ederek KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştüler.



DP’den yapılan açıklamaya göre Serdar Denktaş ziyarette DP’nin hükümetteki başarısı üzerinde durdu.



Görüşmede taraflar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. DP lideri Serdar Denktaş, hükümet ettikleri dönemin başarılı şekilde geçtiğini belirterek, özellikle zaten görevleri olan memurların zamanında ödenmesini sağladıklarını, önceki hükümetlerin geçmiş dönemlerde bunu bile beceremediklerini kaydetti.



DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da konuşmasında, Annan Planı görüşmelerinde DP’nin önemli katkıları olduğunu belirtti. Arabacıoğlu, Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşme sürecinde DP’nin bu sürece olumlu katkılarının olduğunu, özellikle kapıların açılmasında etkisinin inkar edilemeyeceğini ifade etti.