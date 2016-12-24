Denktaş yeniden Demokrat Parti Genel Başkanı oldu

Demokrat Parti 10’uncu Olağan Kurultayı bugün yapıldı.

Kurultayda parti genel başkanlığı için tek aday olan ve , halen bu görevi sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yeniden Parti Başkanı oldu.

Demokrat Parti’nin 10’uncu Olağan Kurultayı“Daha fazla Özgürlük, daha fazla Eşitlik, daha fazla Demokrasi, daha fazla Adalet, daha fazla İnsan Hakları” sloganıyla yapılıdı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan kurultayda parti genel başkanlığı için tek aday olan ve halen bu görevi sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yeniden Parti Başkanı oldu.

Kurultayın açılışında konuşan parti genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak, kurultayda bir ve beraber olduklarını davalarına bağlı olduklarını duyurmak için toplandıklarını kaydetti.

Konuşmasında partililere ve delegelere teşekkür eden Aktoprak, DP ‘nin tüm üyelerinin gönlünde Anavatan sevgisi ve Anavatan’a bağlılığının esas olduğuna da dikkat çekti.

Kurultay’da daha sonra Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında Divanı oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla devam edilen Kurultay’da tüzük değişikliği teklifinin görüşülmesine geçildi.

Önerilen değişiklikle “DP Ulusal Güçler” isminin “Demokrat Parti” olarak değiştirilmesi ve partinin amblemi değpiştirilmesi kurultaya sunuldu ve partinin adının Demokrat Parti olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tüzük değişikliği ile ayrıca 2 yılda bir toplanan olağan kurultayın 3 yılda bir toplanmasında da karar verildi.

18 YIL SONRA KÜRSÜDE HAKKI ATUN

Kurultay’da konuşan Parti’nin onursal Genel Başkanı Hakkı Atun, 18 yıldan sonra partililere hitap etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek DP’nin 25.’yaşına girmek üzere olduğunu kaydederek kurulduğu günden bugüne önemli görevlerde bulunduğunu kaydetti.

2 yıla yakındır devam edem görüşmelerde endişelerinin devam ettiğini kaydeden Atun, kurulan devlet ve bu devletin yaşatılmasına inanmayan bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

Atun, “çözümün parmanetrelerini çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Karşı taraf bize hala Kıbrıs Cumhuriyetini dayatmaktadır. Onların dayattığı kadar bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dayatmamız ve ondan ödün verememiz gerekmektedir” dedi.

Atun, yaşanan gelişmeler ve ortadağudaki gelişmelerin Kıbrıs’ın önemini daha da artırdırdığını kaydetti.

Atun, Aktif politikadan ayrılmış görünse de politikadan ve sorunlardan kendilerini soyutlamadıklarını kaydetti.

MUSTAFA ADAOĞLU

Kurucu Genel Başkanı Mustafa Adaoğlu da, Demokrat Parti’nin sancılı günlerin partisi olduğunu kaydetti.

HİLMİ YIRTICI

CHP Milletvekili, Hilmi Yaratıcı, CHP olarak demokrasi, temel insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu olarak mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Kıbrıs konusunu da yakından takip ettiklerini kaydeden Yaratıcı ‘1974’de olduğu gibi, dün de yanınızdaydık bugün de yanınızdayız ve olmaya devam edeceğiz’ diye konuştu.

FATİH ŞAHİN

AK Parti Ankara milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de Türkiye’nin kalbinin kardeş KKTC ile attğını ifade ederek Kıbrıs Türk halkının kimliğini korumak adına verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasınını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Şahin Kıbrıs’taki müzakere sürecinin artık bir neticeye varmasını ayrıca Kıbrıs halkının kendi topraklarında refah seviyesi yüksek bir şekilde hayat sürmesini istediklerini söyledi.

Türkiye ile Kıbrıs’ın kaderinin ortak olduğuna da işaret eden Şahin ‘İnşallah bu coğrafyada birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz’ diye konuştu.

DERVİŞ EROĞLU

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise Kıbrıs’ta önemli günlerden geçildiğini hatta yeni yılda yeni süprizlerle karşılaşılabileceğini belirterek birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Geçmişin yeni nesillere anlatılması gerektiğini de vurgu yapan Eroğlu ‘Bizim misyonumuz gençlere geçmişi anlatmak, geçmişte takılı kalın diye değil bilin ki geleceği şekillendirebilesiniz’dedi.

Hükümet ortağı iki siyasi partiye de bu konuda çok büyük sorumluluk düştüğünü belirten Eroğlu koalisyon ortaklarının bu şansı ne kadar iyi kullanırsa geleceklerinin de o kadar iyi olacağını söyledi.

Derviş Eroğlu Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafındın tavizkar izleyen taraf olduğu inancını dile getirerek bu konuda endişeleri bulunduğunu söyledi.

Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin gözden çıkarılamayacağının altını çizdi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun konuşmasının ardından Parti Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak partinin faaliyet raporunu sundu. Ve faaliyet raporu kurultay da onaylandı.

SERDAR DENKTAŞ

Kurultayda tek aday olan Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, konuşmasında kurultaya katılan tüm davetlilere ve partililere teşekkür etti.

Serdar Denktaş kuruldukları günden bu yana büyük bir mücadelenin mihenk taşları olduklarını kaydederek hoşgörünün her zaman kendilerine yoldaş olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini güçlendirmek hedefinde olduklarını vurgulayan Denktaş, zorluklara karşı her zaman direndiklerini belirterek bugün dünden çok daha güçlü, sorun çözen halkı mutlu etmek için uğraşan bir parti olduklarını kaydetti.

Denktaş, Tüzük oylmasının önce yapılmasını istediğini çünkü partililere Demokrat Parti genel Başkanı olarak hitap etmek istediğini söyledi.

Denktaş ”Benim yolum yüzleri gülen mutlu insanların içinde yaşadığı dünya ile bütünleşmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşma hayalini kuran bir yoldur” dedi.

Attığı her adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti^’nin var olduğunun ve ivedi olduğunun akıllara daha da fazla kazılması için olduğunu vurgulayan Denktaş “ hedefim bugün çok iyi yönetemediğimiz Devletimizi daha da iyi daha refah daha güçlü bir boktaya taşımaktır” dedi.

Denktaş “ bu kurultay sizin karşınıza Genel Başkan adayı olarak çıkacağım son kurulştaydır. 3 yıl sonraki kurultayımızda artık yeni bir başkanla daha da güçlü daha da güvenli gençleşmiş dinamikleşmiş çağdaşlaşmış bir Demokrat Parti daha da iyi günlere götüreceğimizden eminim” dedi.

10. kurultayın yeni bir yolun başlangıcı habercisi olduğunu kaydeden Denktaş, nereye nasıl gidileceğini hep birlikte kararlaştıracaklarını söyledi.

Partinin 24 yıllık siyasi geçmişinde hayata geçirdikleri birçok yeniliğin altına imza koyduklarını söyleyen Denktaş, daha çok demokrasi diyerek çıktıkları yolda çok sesliliği hakim kıldıklarını kaydetti.

Yarınları iyelştirmenin tek yolunun bugüne kadar neyin yanlış yapıldığının bilmekten geçtiğini belirten Denktaş, “DP’yi ülkenin en güçlü partisi konumuna getirmek insanımıza sahip çıkmanın Devletimize sahip çıkmak olduğunun bilinci ile hareket etmek bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu unutmadan yolumuza devam ederek vatandaşı mutlu devleti güçlü kılmak adına var gücümüzle çalışmaya yemin ediyoruz” dedi.

Denktaş "mutlu barış harekatı nasıl yapılabildi onu hatırlıoyoruz. Eğer 63, 64, 67, 68 ve 74’de güvenliğimizi koruyan garanti anlaşmasının ortadan kaldırılmasına yönelik bir tehdit görürsek buna baş kaldırıyoruz." dedi.

Yıllardır gazilere şehitlerin mirasçılarına ülke olarak madalya verilmediğini belirten Denktaş, bu yıl tüm gazilere şehitlerin çocuklarına birere devlet madalyası verebilecek olmanın mutlu gururunu yaşadıklarıını söyledi.

Türkiye’deki 15 Temmuz darbesine de değinen Denktaş, “ o girişim Türkiye’yi yeniden karanlık günlere yönlendirme için yapılmış bir girişimdi. 15 Temmuz’a karşı Türkiye halkı dirildi direnişe geçti demokrasi kazandı” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Denktaş , çözüm müzakerlerinin hayatının hep parçası olduğunu belirterek bugün gelinen noktada son safhaya gelindiği 5’li konferansa gidilerek son noktanın konulacağının söylendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı görüşmecisinin her konuda uzlaşıya varıldığını duyurduğunu kaydeden Denktaş, kendi pozisyonunu bir müddetdir ortaya koyduğunu anımsatı.

Siyasi eşitlik konusunda varılan mutabakatın ve egemenlik konusundaki yaklaşımın kendisini tatmin etmediğini belirten Denktaş, “ bu nedenle ben hayır diyorum” dedi.

Bazı kesimlerin bu kavramlara kendisinin hasasiyetini göstermeyebileceğini belirten Denktaş buna saygı duyduğunu belirtti.

Denktaş, “Rum ekonomisi ile aramızdaki farka baktığımda yıllardan beridir bizi yaşama mahkum ederek dünya pazarında rekabet etme kabiliyetimizi gerileten ortamı izlediğimde dört özgürlük denerek ortaya konan Avrupa Birliği filmi içerisinde iki kesimlilik ve iki toplumluluk olgusunun kısa sürede ortadan kalkabileceğini gördüğümde mülkiyetteki belirsizlik ortamının devam edeceğini toprak konusundaki bonkör yaklaşımı izlediğimde ortya çıkacak metni görmeme gerek kalmaksızın cevabım hayır olacaktr.

Hayır kampanyası mı başlattım? Hayır. Anlaşma metni ortya çıktığında onun kararını hep birlikte vereceğiz. Ama net olarak gördüğüm bu anlaşmanın bize masada bırakılacak hakları kalıcı kılabilecek iki unsurun ortada olmayacağı bu anlşma Avrupa Birliği birincil hukuku haline gelmeycek bu da demektir ki ileride herhangi bir bu haklardan birinin Avrupa Birliği mahlemsine taşırsa o hakkı kaybetmemiz mümkün olabilecektir” dedi.



