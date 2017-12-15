Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkedeki internet sorununun aşılması için partisinin “mega bir projeyi” hayata geçirmek için çalışmalar yaptığını açıkladı.



DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş “Amacımız kamu özel ortaklığı vasıtasıyla internet altyapısını en üst seviyeye çıkarabilmektir ve bunu başaracağımızdan ben eminim” ifadelerini kullandı.



Denktaş açıklamasında, “Bu konuda duyarlı olan, talepkar olan çok fazla sayıda şirket vardır ve çevre ülkelere ağ ile bağlanabileceğimiz bir sistem kurabiliriz. Bu konuda fikirler ortada dönmektedir ve bunu halkımız adına başaracağız. Ve inşallah bu ülkede her sektöre olumlu etki yapabilecek bir internet sistemi kurulacak” ifadelerine yer verdi.