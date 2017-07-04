Denktaş'tan Crans Montana Yorumu

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başladığından beri herkesin “son” dediği konferansın ne zaman biteceğinin belli olmadığını söyledi.

Denktaş, “Taraflar belli ki kilitlenmiş. Açılım yok. Bu işin buradan başka taraflara uzamasını da istemiyoruz. Genel sekreter bir an önce gelsin, taraflar açılım yapacaksa genel sekreterin önünde yapsın. Genel sekreter gelmezse, herhangi bir hareket olmayacak” dedi.

Guterres’in sürece müdahale etmesi talebinin sadece partilere mi, yoksa tüm Türk delegasyonuna mı ait olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Denktaş, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ve diğer kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda böyle bir çağrı yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın böyle bir çağrı yapmalarına karşı çıkmayacağına inanç belirtti.