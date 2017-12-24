Denktaş'tan Özgürgün'e çağrı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, bir süreden beridir kamuoyunu Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sayın Hüseyin Özgürgün’le ilgili iddialar çok ciddi bir şekilde meşgul ettiğini belirterek, seçim sürecinde ortaya atılan bu iddiaların, demokratik süreci etkilediğini ve partilerin ortaya koydukları siyasetin tartışılması yerine kişisel bilgilerin tartışılmasının yapıldığını söyledi.

Denktaş, “Ortaya atılan iddialar çok ciddidir ve kamuoyu haklı olarak bu iddialar karşısında tatminkar bir açıklama beklemektedir” diyerek, çok ciddi konuda süreç içerisinde sessiz kalmamıza neden olan işin “özel hayat” diye kabul ettikleri kısmının sonuçlandığını boşanma davasının sona erdiğini ancak hala cevaplanmayı bekleyen sorular olduğunu kaydetti.

Başbakanın artık bu konuyu geciktirmeden açıklığa kavuşturarak seçimlerin yeniden siyasetin, parti politikalarının tartışıldığı sağlıklı demokratik bir ortama taşıması gerektiğini ifade eden Denktaş, “İçinde bulunduğumuz ortam hiçbir konuda kendi politik duruşları olmayan, sadece sürekli olarak diğer parti ve kişileri suçlayarak siyaset yapanların işine gelmektedir” dedi.