Denktaş'tan Rum belgesinde sert tepki

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş Crans Montana’da Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtladı.

Verilen öneri Annan Planı’nın da gerisinde ve Kıbrıs’ta varılan uzlaşıların bile dışında

Önerileri değerlendirme yapamaya değer bulmadım.

Bunca gündür yapılan çalışmalara büyük bir saygısızlıktır.

Böylesi bir süreçte Rum tarafından maksatlı yayılan haberlerin gerçekmiş gibi yayılması doğru değil.

Bugüne kadar herhangi bir olumlu gelişme yaşanmış değil.

Bu belge bir hakarettir ben böyle algılıyorum