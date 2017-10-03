Denktaş'tan Straw açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw’ın Independent gazetesinde Kıbrıs sorunu ile ilgili yazdığı yazıya ilişkin kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenlik hakkının sonunda dünya tarafından da kabul edileceğine vurgu yapan Denktaş’ın açıklamasının tam metni şöyle:

“Biz her zaman tek bir şeye vurgu yaptık. Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda kendi kendini yönetme hakkı ve iradesi. Dönemsel olarak veya rüzgara göre değil her zaman, her yerde ve en başından beri altını çizdiğimiz tek bir kelime oldu bizim: Egemenlik. Halkımızın bu topraklar üzerindeki egemenlik hakkı. Bugün kısa bir zaman aralığında iki ayrı haber okuduk. Birinci haber Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın okullarda dağıttığı formların üzerinde “Hangi Azınlıktan olduğunuzu işaretleyin” kısmında birinci sırada “Kıbrıslı Türk” seçeneği konmuş olması. Nitekim Kıbrıslı Rum Liderliği’nin bize nasıl baktığının en üst düzeyde ifadesi “Azınlık çoğunluğa hükmedemez.”cümlesiyle Rum Lider Anastasiyadis tarafından daha önce de dile getirilmişti. İkinci haber ise İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw’ın Independent’te yazdığı yazı: “Kıbrıs’ta çözüm adada iki ayrı devlet olduğunu kabul etmek ve Kıbrıs Türk Devletine Uluslararası tanınmışlık vermektir…” Her iki habere de baktığım zaman senelerce bizi azınlık olarak görenlere boyun eğmeyip, kendi varlığımıza ve kendi egemenliğimize sahip çıktığımız için gurur duydum. Biz bu topraklarda kimseye yama olmayacağımızı yıllardır dile getiriyoruz sanırım artık “Dünya” da olması gerekeni görmeye başladı…”