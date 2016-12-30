Denktaş'tan Yeni Yıl Mesajı

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vatandaşların yeni yılını kutladı; sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Denktaş yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2016 yılının KKTC için çok çetin geçtiğini ifade etti.

Denktaş, yeni yılda Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltecek icraatlarla, vatandaşın hizmetinde olacaklarını belirtti ve 2017 için istikrar ve güven sözü verdi.

2017 yılının Kıbrıs müzakereleri için de önemli olduğunu kaydeden Denktaş, “Biz, Kıbrıs Türk halkı olarak birlik olursak, karşımıza çıkan her engeli aşabilir, her zorluğu yenebilir, güçlü, başarılı, çağdaş, özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC’ye doğru emin adımlarla ilerleyebiliriz” dedi.

Serdar Denktaş, tüm dünyaya da, savaşın sona erip, barışın hâkim olacağı bir yıl diledi ve savaşların, acıların ve felaketlerin geride kalmasını umduğunu vurguladı.

Serdar Denktaş, yeni yıl kutlamaları sırasında vatandaşların, trafikte ve eğlence mekânlarında dikkatli olmasını da istedi.