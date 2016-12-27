Depresyondan Doğru Beslenerek Kurtulun



İnsan ne yerse odur. Bu inanış ile birlikte kişi enerjisini, ruh halini ve duygu durumunu yediklerine borçludur. Doğru beslenme ile fiziksel olarak sağlıklı olmak mümkün ama ruhsal olarak da sağlıklı olabilirsiniz. Depresyonu tetikleyen besinlerden uzak durarak daha mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz.

Mısır Şurubu

Fruktoz oranı oldukça yüksek olan mısır şurubu katkılı gıdalardan uzak durmak kısacası işlenmiş şeker tüketmemek depresyondan kurtarıyor. İnsanların alışkanlık olarak mutsuz olduklarında işlenmiş şekerli besinlere yönelmeleri yapılan büyük yanlışlar arasında yer alıyor.

Yağsız Beslenme

Yağsız beslenme sağlıklı olarak adlandırılır ama bu beslenme de dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Diyet ve yağı azaltılmış ürünlerin yüksek sodyum içerdiği bilinmektedir. Yüksek sodyum oranı da fiziksel ve sinirsel açıdan zararlıdır.

Alkol

Keyif verici pek çok madde gibi alkol de depresyonu tetiklemektedir. Sosyal içicilikten biraz daha fazlası kişinin daha mutsuz ve umutsuz olmasını sağlar. Alkol tüketiminden sonra bol su tüketmek ve sağlıklı beslenmek olası etkileri azaltır. Alkol tüketimini kısa aralıklarla yapmamak ve sosyal tüketici olmak da depresyondan korunmayı sağlar.