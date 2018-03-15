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Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Süper Lig'in 26. haftasıdna oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım görev yapacak. Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi ise Halil Umut Meler.

15/03/2018

Derbinin hakemi belli oldu
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17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

Ligin üst sıralarını ilgilendiren bir diğer mücadele olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev alacak. Yardımcı hakemler Mustafa Emre İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olurken, 4. hakem Serkan Çınar.  

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi: 

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek 

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım 

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler 

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TAGS: dervi, hakem, fenerbahçe, galatasaray, haber, kıbrıs
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