Derbinin hakemi belli oldu

17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

Ligin üst sıralarını ilgilendiren bir diğer mücadele olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev alacak. Yardımcı hakemler Mustafa Emre İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olurken, 4. hakem Serkan Çınar.

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Ali Palabıyık



20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler



17 Mart Cumartesi:



13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan



16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Bülent Yıldırım



18 Mart Pazar:



13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor: Halis Özkahya



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya



16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Halil Umut Meler