Derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

22. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Sağ köşeden Sneijder'in kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı gerisindeki Selçuk İnan'ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcunun düzgün vuruşunda, Kjaer altıpas içinde tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pasında araya giren Yasin Öztekin, ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in uzanarak çıkardığı top, sol kanada açıldı. Uygun durumda meşin yuvarlağı önünde bulan Sneijder'in çaprazdan vuruşunda, Volkan yatarak topa sahip oldu.

34. dakikada Lens'in sol kanattan, taç çizgisine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Bu sırada kalesini terk eden Muslera, zamanında geri dönerek çizgi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

53. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Sneijder'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

74. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

86. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla ilerleyen Lens'in ortasında Alper Potuk, altıpas gerisinde meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Muslera üzerine gelen topun sahibi oldu.

89. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Fenerbahçe, müsabakada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 0-1

90+4. dakikada Josue'nin savunmadan uzun gönderdiği topu Eren Derdiyok kafayla indirdi. Sneijder, ceza yayı içinde buluştuğu topu bekletmeden kaleye yolladı ancak yükseklik kazanan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sneijder ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, son iki maçta yedek soyundurduğu Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Hollandalı futbolcu, ligde son oynadıkları Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Tudor'un, Medipol Başakşehir maçında tercih etmediği Lukas Podolski ile son iki karşılaşmada görev vermediği Carole ve Tolga Ciğerci de derbiye ilk 11'de başladı.

Sabri Sarıoğlu 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Igor Tudor'un Galatasaray'ın başındaki ilk maç olan 21. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonraki 6 karşılaşmada Hırvat teknik adam tarafından tercih edilmedi.

Sabri Sarıoğlu söz konusu karşılaşmaların 5'inde yedek kalırken, birinde ise kadroya alınmadı.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle 6 maç aradan sonra kendisine ilk 11'de yer bulabildi.

Tudor sistemde değişikliğe gitti

Igor Tudor, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta saha içi dizilişinde değişiklik yaptı.

Göreve geldiğinden beri genelde takımını 3-5-2 sistemi ile oynatan Hırvat teknik adam, Fenerbahçe derbisinde farklı bir sistemle futbolcularını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, önceki teknik direktörü Jan Olde Riekerink yönetiminde oynadığı 4-2-3-1 sistemi ile derbiye çıktı.

Kaleyi Fernando Muslera'nın koruduğu sarı-kırmızılı takımda savunma hattı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole'den oluştu. Teknik direktör Tudor, ön libaroda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ı görevlendirirken, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma forma giydi. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in sahaya çıktığı Galatasaray'da ileri uçta ise Lukas Podolski oynadı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Cenk Gönen, Linnes, Hakan Balta, Nigel de Jong, Rodrigues, Josue ve Eren Derdiyok oturdu.

Ahmet Çalık'ın ilk derbisi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmet Çalık, sarı-kırmızılı formayla ilk derbi maçına çıktı.

Devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Çalık, ligin 22. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide forma giyememişti.

Teknik direktör Igor Tudor da sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev yaptı.

Tribünler büyük oranda doldu

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde tribünleri büyük oranda doldurdu.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için tribünlerdeki yerini alırken, statta yaklaşık 40 bin izleyicinin olduğu görüldü.

"#BirizBirlikteyiz" kampanyasına destek

Galatasaraylı futbolcular, forma sponsoru olan gayrimenkul firması Nef'in çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla başlattığı kampanya çerçevesinde derbi maça, üzerinde "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formayla çıktı.

Nef ve Nef Vakfı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatılan kampanyayla çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maça göğüslerinde Nef logosu yerine "#BirizBirlikteyiz" etiketinin yer aldığı formalar ve pankartla maça çıktı. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla sahada yer aldı.

Etkinlik kapsamında Galatasaray'ın maçtaki ilk 11'ini bir çocuk taraftar anons ederken, sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "Çocuklar için #BirizBirlikteyiz" yazısının olduğu pankartı taşıdı.

21 Yaş Altı Ligi'nde Fenerbahçe kazandı

Derbi müsabakası öncesi her iki takımın 21 Yaş Altı Ligi'ndeki karşılaşmasında gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (Kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 69 puanla liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 47 puanda kaldı.

Basının ilgisi yüksek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye medya mensupları büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı takip etmek üzere biri Fransız olmak üzere toplam 247 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı açıklandı.

Bu arada vefat eden eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Galatasaray Kulübü üyesi Prof. Dr. Erdoğan Teziç için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Fenerbahçe taraftarı 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'da

Fenerbahçe taraftarı, deplasman yasağının kalkmasıyla 6 yıl sonra Türk Telekom Arena'ya geldi.

Lens'in ilk Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Lens, sarı-lacivertli formayla ilk Galatasaray derbisini oynadı.

Sezon başında İngiltere temsilcisi Sunderland'den kiralanan Lens, sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisini sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki ilk Galatasaray derbisini yaşamış oldu.

Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, derbiye iki futbolcusundan yoksun çıktı.

Son haftalarda ilk 11'de forma giyen Van der Wiel ile geçen ay kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao, derbide sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

Bu iki ismin yanı sıra Fenerbahçe'de Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ve Emmanuel Emenike, teknik direktör Advocaat tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.