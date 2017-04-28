Dere yatağının doldurulması mahalleliyi ayaklandırdı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde devam eden bir inşaatın atıkları ve molozları kullanarak dere yatağını doldurması, mahalle halkının tepkisini çekti

Haluk DOĞANDOR -STARKIBRIS

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde doldurulan dere yatağı, olası bir sel felaketine zemin hazırlayacağı gerekçesiyle mahalle halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Dere yatağı yanında devam eden inşaatın doldurulan dere yatağı bölgesinde de devam edeceği endişesi bölge halkını ayağa kaldırdı. Dere yatağının doldurulmasına isyan eden bölge halkı Lefkoşa Kaymakamlığı’na başvurmak üzere imza topladı.



DEVLET SAHİP ÇIKSIN



Daha önceleri geniş bir yatağa sahip olan dere yatağı hemen yanında devam eden inşaatın sahasını genişletme çabalarına kurban oluyor. Dere yatağının toprak, çöp ve molozla doldurulmasına tepki gösteren mahalle halkı; “gitmediğimiz daire kalmadı, ne belediye, ne de diğer yetkililer ilgilenmiyor” diye konuştu.



BÖLGE HALKI İMZA TOPLADI



Aynı dere yatağının bir 500 metre öncesinde daha önce yaşanan sel felaketi sonrasında bir istinat duvarının yıkıldığını söyleyen bölge sakinleri dere yatağının doldurularak suyun akış alanının daraltılması karşısında endişe duyduklarını söyledi.



Bölge sakinlerinden Mahmut Kıcım, bölge halkının endişeleri konusunda, yetkililerin harekete geçmesini sağlamak adına imza topladıklarını ve Lefkoşa Kaymakamlığı’na bu imzaları vereceklerini söyledi.



Sevinç HARMANCI: Burada daha önce bir sel felaketi yaşadık, sular bizim bahçe duvarına kadar yükseldi, şimdi bu dere yatağına ev yapıyor bu inşaat sahipleri ve dere yatağı daraltılıyor, ya tekrar sel gelirse bu evleri hep su basacak.



Meliha BEGEÇ: en 2. Katta oturuyorum, hemen yakınımızdaki çocuk parkı sular altında kalmıştı. Bu dere yatağı sazlıklarla dolu bir alandı ne yazık ki 2-3 hafta önce doldurmaya başladılar. Ülkemizde böyle başıboş bir şekilde mi yapılıyor bu işler?



Belma ÖĞÜT: Dere yatağı daraltılınca sular bizim

bahçelere kadar gelecek. Ben 1. Katta yani giriş katında oturduğum için endişeliyim. Daha önce sular bahçeye kadar ulaşmıştı ancak şimdi dere yatağı iyice daraltıldı ve tehlikeli boyuta ulaştı.



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK DE KATLEDİLİYOR



Doldurulan dere yatağında kaplumbağa ve yavrularının olması olayın biyolojik çeşitlilik açısından da düşünüldüğünde, dere dolgusu bu canlıların yaşam alanlarının da ellerinden alınmasına neden olacak gibi gözüküyor.



DOLGU DURDURULDU



Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri ile yapılan telefon görüşmesinde, konu edilen dere yatağını görmek için ekibiyle birlikte gidip inceleme yaptığını ifade etti. İbrahim Basri, şirket yetkilileri ile temasa geçerek önümüzdeki Salı gününe kadar dolgunun durdurulduğunu, Salı günü tapu görevlileri yanında Su İşleri Dairesi’nden bir yetkiliyi de alarak tekrar bölgede inceleme yapacaklarını belirtti.