Dereboyu motor sesleriyle inledi

İlkbaharın en hareketli dönemi olan Nisan ayında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez araçlarından olan motosikletler, dün öğle saatlerinden itibaren Dereboyu’nda faaliyet gösteren Corner Pub’ta toplandı.

Dereboyu Corner Pub’ta dördüncü kez düzenlenen motor festivali, yüzlerce motosikletçi ve 13 motosiklet kulübünün katılımıyla gerçekleşti.

Festivale Türkiye’den de çok sayıda motosikletçi katıldı.

Festival boyunca ülkemizin yetiştirdiği en iyi sanatçılardan biri olan Fikri Karayel canlı performansıyla en güzel şarkılarını motosiklet severler için söyledi.

Etkinlik süresince DJ performansları, çeşitli yarışmalar ve birçok aktivite Moto Fest 4 organizasyonuna renk kattı.

Her yıl daha da gelişerek düzenlenen ve geleneksel hale gelen Moto Fest organizasyonu bu yıl da farkını ortaya koydu.

Trafikte motosikletleri fark etmek adına yapılan bu etkinlik, tüm motosiklet severleri Corner Pub’ta buluştururken KKTC plakalı motorların Avrupa ülkelerine giriş yapamadığı için de imza toplandı.

Organizasyon sorumlusu Umut Özsoy tarafından festivale katılan 13 motor kulübüne plaket verildi.