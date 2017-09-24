Dereboyu’nda müzik keyfi

Dereboyu’ndaki Gospel Bar’da eğlenen konuklar Necmi, Raif Usal kardeşler’in programıyla güzel bir gece geçirdi.

Dereboyu’nda hizmet veren Gospel Bar’da önceki akşam canlı müzik programıyla konuklarını eğlendirmeyi bildi.

Necmi, Raif Usal kardeşler’in sahne aldığı mekanda konuklar bir yandan sohbetler ederken diğer yandan da canlı müzik eşliğinde eğlenme olanağı buldu.

Aynı zamanda spor yazarlığı da yapan Necmi, Raif Usal kardeşler, repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılara yer vererek konuklarına canlı müzik keyfi yaşattı.