HABER KIBRIS

Dereboyu’nda müzik keyfi

24/09/2017

Dereboyu’nda müzik keyfi
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 Dereboyu’ndaki Gospel Bar’da eğlenen konuklar Necmi, Raif Usal kardeşler’in  programıyla güzel bir gece geçirdi.

Dereboyu’nda hizmet veren Gospel Bar’da önceki akşam canlı müzik programıyla konuklarını eğlendirmeyi bildi.

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Necmi, Raif Usal kardeşler’in sahne aldığı mekanda konuklar bir yandan sohbetler ederken diğer yandan da canlı müzik eşliğinde eğlenme olanağı buldu.

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Aynı zamanda spor yazarlığı da yapan Necmi, Raif Usal kardeşler, repertuvarındaki birbirinden güzel şarkılara yer vererek konuklarına canlı müzik keyfi yaşattı.

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TAGS: Dereboyu, eğlence, haber, kıbrıs
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