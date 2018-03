Dergilik Kuzey Kıbrıs’ı dijital yayıncılık dünyasına taşıyor

Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu Dergilik, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kuzey Kıbrıs’ta yayıncılık dünyasına adım atıyor. Adada yayınlanan birçok gazete ve dergiyi de tüm dünyaya ulaştıracak Dergilik artık Kıbrıs’ta da kullanılabilecek. Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturuyor. Okuma alışkanlıklarına yön veren platform, her an, her yerde ve çevrimdışı dahil olmak üzere kullanılabiliyor.

“Dergilik, Kuzey Kıbrıs’ın sesini tüm dünyaya duyuracak”

Kuzey Kıbrıs’ın sesinin farklı ülkelerdeki okuyuculara ulaşmasını sağlayacak olan 21 milyon kişi tarafından indirilen ve yaklaşık 7 milyon aktif kullanıcısı bulunan Dergilik için düzenlenen lansman toplantısına Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bekir Pakdemirli, Yönetim Kurulu Üyesi İlter Terzioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez ve Kuzey Kıbrıs Turkcell üst yönetimi katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, gerçekleştirdiği sunumunda iki yıl önce adamızda lansmanı yapılan ve internet üzerinden iletişim çözümleri sunan Lifecell markası ile dünyanın ilk dijital operatörü olduklarına vurgu yaptı. Dijital dönüşüme imza atarak internet üzerinden yeni bir dünya sunduklarını, böylelikle hayatın tüm renklerine dokunarak mobil iletişimde öncü olduklarını belirten Harun Maden, Dergilik ile birlikte KKTC’de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Maden, “Türkiye’de dijital yayıncılık alanında bir ilk olan Dergilik, artık ülkemizde de tüm halkımızın hizmetinde olacak. Dergilik platformundaki yayınlar sayesinde hem Kuzey Kıbrıs’ın sesi dünyaya duyurulacak, hem de halkımızın tek bir uygulama ile dünyayı çok daha hızlı takip etmesi sağlanacak. KKTC’de yayınlanan dergi ve gazetelerin Dergilik’te yer alması, Kuzey Kıbrıs’ın yayıncılık dünyasındaki dijital dönüşümüne de hız kazandıracak” dedi.

“Dergilik, dijital okuma dönüşümünü sağlıyor”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da Turkcell ürünlerinin tüm dünyanın dikkatini çektiğine vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Dünyada çok sağlam bir yer edinen dijital yayıncılık, ülkemizde de Dergilik sayesinde farkındalık kazandı. Artık global anlamda önemli adımlar atarak, dijital ihracatımıza ivme kazandırıyoruz. Dergilik olarak bu alana öncülük etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. 500’den fazla yayının istediğiniz an cebinizden ya da tabletinizden ulaşılabilir olmasına imkân veren Dergilik ile öncelikle Türkiye’de, şimdi de Kuzey Kıbrıs’ta dijital okuma dönüşümünü sağlarken, yayıncıların telif haklarını koruyan bir uygulamaya imza attık. Hem okuyucunun hem de yayıncının yanında olan uygulamamızda içerik sayısı da her geçen gün artıyor.”

500’ün üzerinde dergi ve gazete 1 ay ücretsiz

Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın cep telefonu ve tabletlerden okunabiliyor. 31 Mart’a kadar Dergilik uygulamasını mobil cihazlarına indiren herkes operatör farkı gözetmeksizin, 1 ay boyunca Dergilik uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum ve Lifecell müşterileri Dergilik uygulaması ile cep telefonu veya tabletlerinden diledikleri dergiyi ve gazeteyi okurken, Dergilik uygulamasına özel olarak sunulan 5GB internet paketi üzerinden kullanım gerçekleştirebilecekler. Böylece mevcut internet paket kotası kullanılmadan dergi veya gazeteler okunup, keyifli vakit geçirilebilecek.

Sosyal medyadan da takip edilebilir

Okuma alışkanlığına yepyeni bir boyut kazandıran Dergilik platformu ile ilgili daha geniş bilgiye www.kktcell.com/servisler/dergilik adresinden ulaşmak mümkün. Ayrıca uygulamaya ilişkin son gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilerek öğrenilebilecek.

