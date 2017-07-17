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Derinya Plajı Ağustos Ayı Başında Yeniden Hizmete Giriyor

17/07/2017

Derinya Plajı Ağustos Ayı Başında Yeniden Hizmete Giriyor
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Gazimağusa’da Kapalı Maraş’ın bittiği noktada asker denetiminde olan Derinya Plajı, uzun yıllar sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ağustos ayı başında halk plajı olarak yeniden hizmete girecek.

15 Mayıs-29 Ekim tarihlerini kapsayan protokol her sene otomatik olarak yenilenecek.

240 metre uzunluğundaki plajda 240 şezlong  ve bir büfe yer alacak.

Plajın işletmesini  protokol gereği Gazimağusa Belediyesi yapacak.
Plaja girişler kontrollü ve kimlik kartı ile olacak. Plajdan KKTC ve TC vatandaşları yararlanabilecek.

ARTER’İN BASIN TOPLANTISI

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün makamında basın toplantısı düzenleyerek  Derinya Plajı’nın detayları hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Arter,  uzun zamandır üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdikleri  Derinya Plajı’nın  halka açılmasıyla ilgili GKK ile protokol imzalayarak son noktaya  geldiklerini kaydetti.

Arter,  bir deniz kenti olmasına karşın Gazimağusa’da  denize ulaşımda sıkıntı yaşandığını  belirterek,  kentte en yoğun olarak Glapsides Halk Plajı’nın kullanıldığını, geçen yıl  Silver  Plajı’nı da halk plajı olarak insanların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Arter, Derinya Plajı  Kapalı Maraş’ın dışındaki askeri bölgede yer aldığı için askeri makamlarla da temasların devam ettiğini, GKK ile 14 Temmuz tarihinde protokol imzaladıklarını ifade etti.

Arter,  teknik çalışmaları 15 gün içerisinde tamamlayarak plajı ağustos ayı başında hizmete açmayı düşündüklerini söyledi.

Plajın yıllar önce kullanımda olduğunu,  bazı sebepler nedeniyle bir süre kapalı kaldığını ifade eden Arter, protokolün bu sezon için 29 Ekim’e kadar geçerli olacağını ancak bundan sonraki yıllarda da kendini otomatik olarak yenileneceğini kaydetti.

Arter, belediye olarak plaja ulaşımı sağlayan yolun tamiratını yapacaklarını, bilgilendirme levhaları konulacağını,  belediyenin büfe inşa edeceğini, şezlong ve şemsiye konulacağını kaydetti.

Arter,  protokol uyarınca plaja gidişlerin kontrollü ve kimlik kartıyla olacağını, yalnızca KKTC ve  TC vatandaşlarının girebileceğini,  plajın  08.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceğini  söyledi.

Arter, Derinya Plajı’nın Glapsides Plajı kadar, hatta ondan daha güzel bir plaj olduğunu vurguladı.



TAGS: Derinya Plajı
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