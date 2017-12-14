Derviş ve Raşit Bağzıbağlı ilk kez aynı podyumda

Geçtiğimiz gün, moda dünyasında baba oğul buluşması olarak nitelendirilen özel bir defile gerçekleşti. Raşit Bağzıbağlı’nın gelinlikleri, babası Derviş Bağzıbağlı’nın smokinleri ile buluştu.

Ünlü top model Didem Soydan, oyuncu İdris Nebi Taşkan'ın açılışını yaptığı defilede Raşit Bağzıbağlı imzalı 23 parçadan oluşan 1950’li yılların gelinlik renklerinden ilham alınan 2018 yaz gelinlik koleksiyonu ile Derviş Bağzıbağlı imzalı 22 parçalık özel tasarım erkek koleksiyonu sunuldu.



