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Derya: Ben söylerken insanlığımdan utanıyorum

CTP Milletvekili Doğuş Derya gece kulüplerinin bugünkü durumunu değerlendirdi

11/03/2018
HK

Derya: Ben söylerken insanlığımdan utanıyorum
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Yenidüzen  Gazetesi’ne konuşan Doğuş Derya, “Bugünkü haliyle söz konusu olan şey düpedüz kölelik! Gece kulübü sahiplerinin deyişi ile “genç olan kadın daha pahalı, yaşlı olan daha ucuz” Yaşlı dediğiniz kaç yaşında?” diye sorduğunuzda 23-24 diyorlar. Ben söylerken insanlığımdan utanıyorum” dedi.

Doğuş Derya, Ceza Yasasında “İnsan Kaçakçılğı ve ve İnsan Ticareti suçlarının da yer alması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Haberin Tamamı Yenidüzen Gazetesi'nde...





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TAGS: doğuş derya, gece kulübü, haber
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