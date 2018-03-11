Derya: Ben söylerken insanlığımdan utanıyorum

Yenidüzen Gazetesi’ne konuşan Doğuş Derya, “Bugünkü haliyle söz konusu olan şey düpedüz kölelik! Gece kulübü sahiplerinin deyişi ile “genç olan kadın daha pahalı, yaşlı olan daha ucuz” Yaşlı dediğiniz kaç yaşında?” diye sorduğunuzda 23-24 diyorlar. Ben söylerken insanlığımdan utanıyorum” dedi.

Doğuş Derya, Ceza Yasasında “İnsan Kaçakçılğı ve ve İnsan Ticareti suçlarının da yer alması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

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