Despacito şarkısının sahibi Luis Fonsi Kıbrıs’a geliyor!

Youtube’da izlenme oranı 2 milyarı aşan Despacito şarkısının sahibi Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi, Ayia Napa’daki Makronissos Plajı’nda ​​ grubuyla birlikte sahne almak için Kıbrıs’a geliyor! BCL Müzik Festivali için gelecek olan Fonsi’nin sadece bir gece için Kıbrıs’ta olacağı açıklandı.

10 Ağustos 2017 perşembe akşamı yapılacak olan konser heyecanla bekleniyor.

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