Dev bomba ile güç gösterisi

Suriye’ye misilleme amaçlı Tomahawk füzeleri fırlatıp, Kuzey Kore’ye de uçak gemisi grubuyla gözdağı veren Trump yönetimi son olarak Afganistan’daki DEAŞ varlığına “Tüm bombaların anası” olarak nitelenen envanterindeki tahrip gücü en yüksek konvansiyonel bomba ile saldırdı. Örgütün bölgedeki mağara-tünel ağı hedef alındı. Afgan makamları 36 DEAŞ’lının öldürüldüğünü duyurdu.

KİMYASAL silah katliamı sonrası Suriye’ye 59 Tomahawk füzesi fırlatan, nükleer ve füze testlerinden ötürü uçak gemisi grubunu Kuzey Kore açıklarına gönderdikten sonra Trump yönetiminin son operasyonu ABD’nin tahrip gücü en yüksek konvansiyonel bombasını kullanmak oldu. Gayriresmi adı “Tüm Bombaların Anası” teknik adı ise “Havada Patlayan Dev Mühimmat” (MOAB GBU-43/B) olan bomba önceki sabah yerel saatle 07.32’de Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Archin kasabasında DEAŞ-Horasan olarak bilinen örgütün bu ülkedeki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldı.

TRUMP: ‘ÇOK ÇOK BAŞARILI’

İlk kez savaşta kullanılan bomba, MC-130 tipi nakliye uçağından atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada bombardımanı “çok, çok başarılı” diyerek överek “Yeni bir başarılı iş daha. Ordumuzla gurur duydum” dedi.

Afgan Savunma Bakanlığı saldırıda en az 36 DEAŞ üyesinin öldüğünü bildirdi. DEAŞ ise kaybının olmadığını açıkladı. Görgü tanıkları ‘deprem oldu sandık’ diye anlatırken MOAB tercihi eleştirilere de neden oldu. Afgan bir yetkili, “Bomba çare olsaydı, Afganistan en güvenli yer olurdu” diyerek saldırıya tepki gösterdi.

OKSİJENİ EMİYOR CİĞERLERİ PARÇALIYOR

- MOAB ilk patlama anından milisaniyeler sonra çevresindeki oksijeni emiyor. Böylece yakın çevredeki olan insanların akciğerleri patlıyor.

- Ardından ortaya çıkan parlama ve şiddetli şok dalgası merkezden dışa doğru ses hızında yayılıyor. Önüne çıkan bina, ağaç gibi her şeyi dümdüz ediyor.

- Kulaklarda kanama meydana gelirken, iç organlar patlamanın şiddetiyle sarsılıyor. Tünellerde kalanlar ölmeseler de patlamanın yol açtığı önemli psikolojik etkilere maruz kalıyor.

RUSLARIN BOMBASI 4 KAT TAHRİP GÜCÜNDE

ABD’nin MOAB’ı 2003’te test etmesinden sonra Rusya da 2007’de “Tüm Bombaların Babası” adını verdiği FOAB’ı test etmişti. MOAB bombasının 9 ton patlayıcısına karşılık Rus bombası 7.8 ton termobarik patlayıcı içeriyor, ancak patlama sırasında 44 tonluk TNT patlayıcısı etkisi yapıyor ve yıkıcı etkisi 300 metreye ulaşabiliyor. MOAB ise 11 ton TNT’lik tahribata yol açıyor.