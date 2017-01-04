Devam filmlerinin yılı olacak

Devam filmi "Çalgı Çengi İkimiz: Çalgı Çengi 2" hayranlarıyla 6 Ocak'ta buluşacak. 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu macerasının anlatıldığı filmde, sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirebilmeleri için, gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları şart koşulur. Görevi mecburen kabul eden ikilinin başına gelen ilginç olayların anlatıldığı filmin, senaristliği ve yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir üstleniyor. Yapımın, oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.