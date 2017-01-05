Devlet Çiftlikleri’nde kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, 11 Ocak’ta kasaplık hayvan satışı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 15 baş tosun, 70 baş oğlak, 6 baş inek, 50 baş kuzunun satışa çıkarılacağı ifade edilerek, “Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliğimizde, tosun, kuzu ve oğlaklar Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliğimizde görülebilir. Satışlar 11 Ocak, 2017 tarihinde çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Teklifler en geç saat 11.00’e kadar Şehit Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır” denildi.

Açıklamada, hayvanların kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtilerek, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedildi. İdarenin herhangi bir teklifi kabul etme zorunluluğu bulunmadığı da ifade edilen açıklamada, ödemelerin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı vurgulandı. Açıklamada, konu ile ilgili bilgi almak isteyenlerin 0533 840 69 56 ve/veya 0533 853 58 32 numaralı telefonlara ulaşabileceği de belirtildi.



