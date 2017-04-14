Devlet Dairesinde Skandal Görüntü

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, hükümete Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Şube Binası ile ilgili açıklama yapma çağrısında bulundu.

TKP Yeni Güçler İskele İlçe Başkanı Ali Şammali, Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Şube Binası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Şube binasının tavanının dökülecek durumda olduğu ve Şube’nin hizmetlerini başka bir binada sürdürmesinin zorunlu hale geldiği ancak bunun geciktirildiği iddiasında bulundu.

Şammali, Daire Müdürlüğü ile İskele Belediye Başkanlığı arasında bir anlaşma bulunduğunu, bu anlaşmada, “Şube’nin geçici olarak başka bir binaya taşınacağı, kirasının İskele Belediyesi tarafından karşılanacağı, Sivil Savunma Şubesi yanındaki arazinin hükümet tarafından Sosyal Sigortalara tahsis edileceği, bu araziye yeni Sosyal Sigortalar Dairesi İskele Şubesi binasının yapılacağı, bina inşaatının giderlerinin büyük bir kısmının İskele Belediyesi tarafından karşılanacağı, buna mukabil mevcut binanın Belediye’ye devredileceğinin” yer aldığını kaydetti.

İlgili bakanlığın konuyla ilgili harekete geçmediğini belirten Şammali, projenin kayıp olduğu ve anlaşmadaki arazi yerine bir bakan’a ait arazide yaptırılmaya çalışıldığı yönde söylentilerin bulunduğunu kaydetti.