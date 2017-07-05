Devlet Hastanesi'nde Kaçak İşçi İddiası

Yeni Bakış’a ulaşan A.A. isimli kaynak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisinde çalışan 15 civarındaki çalışanın hizmet alımı yapılan Akcın LTD. tarafından kaçak işçi statüsünde çalıştırıldığını iddia etti. A.A., Devlet Hastanesi’nde devlet eliyle kaçak işçi çalıştırılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, Onkoloji Servisinde çalışan personelin büyük özveriyle çalışmasına karşın ihtiyat sandığı ve sigortasıs çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Çalışanların 8-9 aydır güvencesiz bir şekilde çalıştıklarını belirten A.A. Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuyu bildiğini savundu.

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, sevk ve idareden sorumlu hastane personeli Kemal Oktar tarafından bazı çalışanların sigortasının yatmadığını isimleriyle kendisine ulaştırıldığını belirtti. Sucuoğlu, bu kişilerin yatırımlarının yapılacağını, devletin gayrı yasal işçi çalıştırdığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Onkoloji Servisi’nin açıldıktan sonra ihtiyacın artmasından dolayı Hastane Kalkındırma Derneği fonundan 8-9 kişinin işe alındığını belirterek, söz konusu çalışanların iddia edildiği gibi Akcın LTD. ile bir ilgisi olmadığını söyledi

Deniz ABİDİN-YENİBAKIŞ

Yeni Bakış’a ulaşan A.A. isimli kaynak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı kontrolü altında Onkoloji servisinde görev yapan 15 civarındaki çalışanın hizmet alımı yapılan Akcın LTD. tarafından kaçak işçi statüsünde çalıştırıldığını iddia etti. A.A., Devlet Hastanesi’nde devlet eliyle kaçak işçi çalıştırılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, Onkoloji Servisinde çalışanların oldukça özverili bir şekilde çalıştıklarını belirterek, bu insanların kaçak statüde çalıştırılmasının kabul edilir olmadığını ifade etti. Çalışanların 8-9 aydır yatırımları olmadan ve güvencesiz bir şekilde çalıştıklarını belirten A.A. Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuyu iyi bildiğini, sorulduğunda ise bilmiyorum yanıtının verildiğini iddia ediyor.

A.A: Aylar önce başlayan mağduriyet devam ediyor

A.A. şunları kaydetti, “Bu ülkede denetim yok. Sağlık Bakanı ile kaç kez görüştük. Haberim yok, bilmiyorum, olamaz diyor. Sistem çalışmıyor. Hastanede devlet kaçak işçi çalıştırıyor. Açılan ihale henüz sonuçlanmadı. Sonuçlandığında da bir şey değişmeyecek. Akcın Şirketi örümcek ağı gibi hastanenin içinde. Kaçak çalıştırılanlar yetmezmiş gibi çalışanlar bir de maaşlarını kesintili olarak alıyorlar. Bu durumu sosyal sigortalara ihbar ettik. Sosyal sigortalar müfettişinin bize verdiği yanıt, ‘söz konusu firma çok sıkıştırırsak zarardayım belgesi getirebilir’ şeklinde oldu. “Bu ülkede kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan usanmadık” diyen söz konusu kaynak, şöyle devam etti, “orada çalışanları kimse arayıp sormaz. Hepsi de çalışmaya muhtaç insanlar. Ses çıkarmaya kalktıklarında ‘gidin kapı orda nasıl olsa başka çalışacak kişi bulunur’ mantığındalar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Aylar önce başlayan mağduriyet devam ediyor”

Sucuoğlu: 3-5 kişinin yatırımı yapılmadığı bilgisi geldi

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, sevk ve idareden sorumlu hastane personeli Kemal Oktar tarafından bazı çalışanların isimlerinin kendisine ulaştığını ifade ederek, devletin gayrı yasal işçi çalıştırdığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Sucuoğlu, sadece 3-5 kişinin yatırımlarının yapılmadığının kendisine önceki gün iletildiğini belirterek, maaşların kesintili ödendiği konusunda ise çalışanların ödemesinden Maliye Bakanlığı ile İhale Komisyonunun sorumlu olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, iddia edildiği gibi söz konusu çalışanların Akcın LTD’e bağlı çalışmadıklarını, ayrıca Bakanlığın en çok memnun kaldığı firma olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Onkoloji Servisi’nin açıldıktan sonra ihtiyacın artmasından dolayı Hastane Kalkındırma Derneği fonundan 9 kişinin işe alındığını belirterek, “bu kişiler bu şekilde hizmet verip gidiyorlar. Kemal Oktar tarafından bu kişilerin sigortalarının yatmadığı bilgisi bana ulaştırıldı. Hallediliyor. Sigortası yatmayan çalışanın 3-5 kişi olduğunu biliyorum. Onların da yatırımları yapılıyor” diye konuştu.