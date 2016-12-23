Devlet Laboratuvarı kül oldu

Kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı Devlet Laboratuvarı, mesai saatinden sonra çıkan yangınla kül oldu

Suna ERDEN - Star Kıbrıs

ZEHİRLİ DUMAN SARDI

KÜÇÜK Kaymaklı bölgesindeki Devlet Laboratuvarı'nda saat 19.00 sıralarında çıkan yangın büyük korku yarattı. Yanan kimyasal maddeler, Lefkoşa’yı zehirli dumanla kapladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan dumandan Kızılbaş, Göçmenköy, Taşkınköy, Yenişehir ve Gönyeli de etkilendi.

STAR Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kanıtların ikinci katta olduğunu, zarar görmediğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Sucuoğlu, özellikle solunum yolu hastalığı olanları duman dağılıncaya kadar dışarıya çıkmaması konusunda uyardı.

Kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı Devlet Laboratuvarı'nda dün mesai saatinin bitmesinden bir saat sonra yangın çıktı.

Lefkoşa- Küçük Kaymaklı bölgesindeki Devlet Laboratuvarı'nda dün akşam yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri, bodrum katında çıkan yangına kısa sürede müdahale ederken, Sivil Savunma ve sağlık ekipleri de yangın yerinde hazır bulundu. Kimyasal maddelerin yanmasından dolayı çevreye koku yayılırken, zehirli dumanlar tüm Lefkoşa’yı kapladı. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer de yangın yerine giderek yakından inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bir tespit yapılmadığı, çalışmaların sürdüğü belirtilirken, kriminal olaylara ait kanıtların incelendiği, uyuşturucu analizlerinin yapıldığı laboratuvarda çıkan yangının kanıtlara zarar verip vermediği soru işaretlerine neden oldu. Star Kıbrıs’a konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kanıtların ikinci katta olduğunu, zarar görmediğine dair bilgi aldıklarını ifade etti.

ZEHİRLİ DUMANLAR HER YERE DAĞILDI

Devlet Laboratuvarı’nın bodrum katında dün akşam 19.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye Ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Sivil Savunma Ekipleri de yangın yerinde hazır bulunurken, tedbir amaçlı 2 ambulans yangın yerinde bekletildi. Kimyasal maddelerin yanmasından dolayı çevreye koku yayılırken, bölgede yoğun bir duman bulutu oluştu. Rüzgarın etkisiyle dumanlar batıya doğru ilerleyerek Kızılbaş, Göçmenköy, Taşkınköy, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldı.



SABAHA KADAR NÖBET TUTULDU

Söndürülen yangının ardından saat 22.30’a kadar soğutma çalışmaları devam etti. Yeni bir yangın ihtimaline karşın itfaiye ekiplerinin sabaha kadar nöbet tutttu. Poliste olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.



VATANDAŞLAR UYARILDI

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer de yangın yerine giderek yakından inceleme yaptı. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, özellikle solunum yolu hastalığı olanların dumanlar dağılıncaya kadar dışarıya çıkması konusunda halkı uyardı. Star Kıbrıs’a konuşan Bakan Sucuoğlu, yangında kimyasalların, asitik solisyonların yandığını, yangınla beraber ortaya çıkan yoğun dumanın Lefkoşa’nın birçok yerine yayıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız mümkün olduğunca dışarı çıkmasın” dedi.



İKİNCİ KATA SIÇRAMAMASI BÜYÜK BİR ŞANS

Sucuoğlu, yangının çıkış nedeni ile ilgili bir tespitin henüz yapılmadığını, araştırmaların devam ettiğini ifade ederek, “En büyük şansımız bodrum katında çıkan yangının bodrum katında sınırlı kalmasıdır. Çünkü analiz sonuçları, aletler ikinci katta bulunmaktadır. Kriminal örnekler de ikinci kattadır ve bize zarar görmediğine dair bilgi gelmiştir” dedi.



