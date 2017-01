Devlet Laboratuvarının temizliğine bugün başlanıyor

Devlet Laboratuvarı’nda meydana gelen yangın nedeniyle 22 Aralık’tan beri gıda ürünlerinin pestisit analizi yapılamıyor!

Aytuğ Türkkan-DİYALOG

Devlet Laboratuvarı’nın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle; 22 Aralık’tan bu yana sebze ve meyvelerde pestisit analizi yapılamıyor. Diyalog’un sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu; yaşanan sıkıntının giderilmesi için Türkiye’den ekipler getirildiğini ve sürecin ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde ilerlemesi için uğraş verdiklerini söyledi. Sucuoğlu, tarlalardan örnek alınarak yapılan sebze ve meyve tahlillerinin, yaşanan sıkıntı nedeniyle bir süredir durdurulduğunu da kabul etti.Türkiye’den uzman ekip geldi…Laboratuvardaki kimyasalların yanması nedeniyle Türkiye’den gelen uzman bir ekip aracılığıyla laboratuvarın temizliğine bugün başlanacak. Temizliğin birkaç gün içinde tamamlanmasının ardından cihazların kontrolü için Türkiye’den başka bir ekip gelecek ve cihazlar elden geçecek. Cihazlar bir zarar görmemişse analizlere bir hafta içerisinde yeniden başlanacak. Eğer cihazlar kullanamayacak durumda ise yeni cihazların alımı gerçekleşene kadar ürünler analizleri şu an olduğu gibi yapılamayacak.Laboratuvarın temizliğine bugün başlanıyor Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu Diyalog’a konuya ilişkin açıklama yaptı. Sucuoğlu, “Laboratuvarın durumu maalesef ki bayağı kötü. Buranın temizlenebilmesi için Türkiye’den özel teçhizatlara sahip uzman bir heyet geldi ve yarından (bugün) itibaren temizliğe başlıyorlar” dedi. Yangın sonrasında oluşan kimyasal atıkları kendilerinin temizleyemeyeceğine vurgu yapan Sucuoğlu, “Kimyasalları biz kendi kafamıza göre temizleyemezdik. Atık maddeleri kaldıran ekibi getirttik. Bu atıkların toplanacağı özel çelik variller getirdi bu ekip, bizde yoktur bu ekipmanlar. Bu ekipler maalesef Türkiye’de de sayıca çok az. Araya yılbaşı da girdi ayrıca Türkiye’de petrol taşıyan bir yük gemisinin de batmasıyla ilgilendi bu ekip, bu nedenle ancak bugün (dün) geldiler ve yarın (bugün) hemen temizliğe başlıyorlar. Buradan çıkacak atıklar özel çelik varillere konacak ve Çevre Dairesi tarafından Güngör’de görülecek” diye konuştu. “Zarar ziyan henüz tespit edilemedi” Bakan Sucuoğlu, yangının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen halen zarar ziyanın tespit edilememesine yönelik soruya da şu yanıtı verdi: “Zarar henüz çıkmadı tam olarak içeri girip çalışılamadı çünkü… Bu özel ekipler temizledikten sonra hızlı bir şekilde zarar ziyan da ortaya çıkacak. Özellikle yangının yarattığı is birinci ve ikinci kattaki cihazlara ne kadar zarar verdiği konusu temizlik sonrasında ortaya çıkacak. Öncelikler bu aletler üzerindeki kalın bir tabaka şeklinde duran is temizlenecek. Bunu da Türkiye’den gelecek ayrı bir uzman ekip yapacak. Bu aletler gelişi güzel temizlenemez çünkü. Temizlik sonrası hangi cihazın çalışır hangisinin tamir gerektirdiği de ortaya çıkacak.” “Aletlerin tümü sigortalı” Laboratuvardaki tüm aletlerin sigortalı olduğunu ve eğer analiz aletlerinden herhangi birinin kullanılamaz duruma gelmesi durumunda sigorta şirketinin yeni alet alacağını söyleyen Bakan Sucuoğlu, Türkiye’den gelen ekiplerin de tüm masrafını sigorta şirketinin ödediğine dikkat çekti. Zararın maddi boyutunun da bilinmediğini söyleyen Sucuoğlu, “Ekiplerin yapacağı çalışma sonrasında ortaya çıkacak tablo bize mali boyutu da gösterecek ama dediğim gibi laboratuvar sigortalıdır” dedi. Polis henüz rapor sunmadıLaboratuvardaki yangının nereden çıktığına ilişkin polisin henüz bir rapor sunmadığını o nedenle nedenini bilmediklerini belirten Bakan Sucuoğlu, “Ben elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum ama bunu rapor ortaya koyacaktır. Bazı kesimler acaba biri mi yaptı diye bir düşünce ortaya attı ama bunun olduğunu düşünmüyoruz zaten kameralar her şeyi çekti, böyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Ne Türkiye, ne Güney Kıbrıs!Analiz gerektiren yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili süreci anlatan Faiz Sucuoğlu, “Türkiye’den gelen ürünlere Türkiye’deki devlet laboratuvarında uygulanan kıstaslar uygulanıyor. Avrupa Birliği’nden gelenler için de bu durum aynı…” dedi. Yerli ürünlerin analizleri konusunda ise sıkıntı yaşandığını açıklayan Sucuoğlu, “Pestisit analizleri konusunda şu anda bir şey yapamıyoruz” itirafında bulundu. “Güney’den bu hizmet alınamaz mı?” sorusunu yanıtlayan Sucuoğlu, bu konuda da sıkıntılar olduğuna değinerek, “Bunu da düşündük ama biraz komplike, zor hatta imkansız gibi… Bu taraftan o tarafa geçmede kontrolünün yapılması, ücretlendirilmesi raporların çıkması konusunda sıkıntı olacaktı. Bizi bir devlet olarak kabul etmiyor Güney Kıbrıs, o nedenle sıkıntı oluyor” dedi.“Peki buradaki ürünler Türkiye’ye gönderilip analiz edilemez mi?” sorusunu da yanıtlayan Sucuoğlu, “Burada da süreyle ilgili sıkıntı var, ürünün Türkiye gönderilip yeniden geri gelmesi bir haftalık bir süre istiyor, bu nedenle bu da olmuyor” yanıtını verdi.Kaynak: Allah’a emanet...