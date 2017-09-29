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Devlet Piyangosu 28 Eylül çekilişi gerçekleşti

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “46974” numaralı bilete isabet etti.

29/09/2017

Devlet Piyangosu 28 Eylül çekilişi gerçekleşti
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Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

8 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet fiyatı 15 TL olacak. Biletler bugün satışa sunulacak.

28.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

46974  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

17922  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

23954  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

79979  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15106  24312  44293  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13009  23520  43911  48915  55002 68420  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23938  25336  28091  33318  38222 38374  45315  50835  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03758  18765  37045  42803  47347 52617  53006  54342  63995  71100  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01661  04248  07224  08371  17190 23848  25667  25668  35142  43840 48055  48598  48936  53331  56181 60410  61138  63253  64599  65405  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06974  16974  26974  36974  40974 41974  42974  43974  44974  45974 46074  46174  46274  46374  46474 46574  46674  46774  46874  46904 46914  46924  46934  46944  46954 46964  46970  46971  46972  46973 46975  46976  46977  46978  46979 46984  46994  47974  48974  49974 56974  66974  76974  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14 41

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1 7



TAGS: Devlet Piyangosu, haber, kıbrıs
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