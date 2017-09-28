Devleti dava et. Hem de cinayete teşebbüsten

Bakmışlar orada “Kum havuzu” yazıyor…

Sürmüşler kamyonu…

Gitmişler…

Gitmişler…

Bir de ne görsünler…

Havuz diye bir şey yok…

Önü uçurum…

Yallah aşağıya…

Kamyonda bulunanlardan biri ağır yaralı…

Biri hafif…

Kamyon da pert…

Buradan, ilgili kamyonun sahibin aleni çağrı yapıyorum…

Avukatını çağır, “devlete” cinayete teşebbüsten” dava aç…

Tazminat mı istersin?

Tazminatı kaçış rampası yapımına mı bağışlarsın?

Ölümden dönen personeline mi bağışlarsın?

Ne yaparsan yap…

Ama, bir vatandaş olarak, hakkını sonuna kadar ara…

Ara ki…

Devlet, vatandaşına tuzak kurmasın…

Bu arada…

Karayolları Dairesi Müdürü halen görevde mi?

Ülkenin tek “kum havuzu” yani kaçış rampası bile çalışmıyorsa…

Orada ne işi var?

***

Siyaset jet- lag oldu, iyi mi?

Eğitim Bakanı, “saat uygulamasını” savunurken, “çocuklar jet-lag olmasın” deyiverdi.

Elbette bir doktor olan eğitim bakanı, bunu “bilmediği” için söylemedi.

Benzetme yapmak, ya da ironi için söylemiş olsa da…

O gün bu gündür dalga konusu…

Allah’ı var, çok da güzel espriler üretildi bu konuda.

Velhasıl…

Başbakan…

Maliye bakanı…

Çalışma bakanı…

Eğitim bakanı…

Hepsi, ama hepsi bunu sonuna kadar savundu…

Bu kararın aslında, “Türkiye ile saatlerin uyum” için alındığını biliyoruz…

Çık ve de ki, “Bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu olmalı” olsun bitsin.

Ama…

Savun da savun bir hal oldu siyasilerimiz…

Haliyle…

Tepki de çektiler…

Şimdi Türkiye Danıştay’ı dedi ki, “bu karar uygulanamaz…”

Yani, saatler bir saat ileri, sonra geri alınmak zorunda…

Ne olacak şimdi?

Türkiye’ye değişince, nasıl savunulacak?

Samimi ve dürüst olmakta yarar vardır…

Zira, gelir sizi işte böyle bulur…

Bir öyle bir böyle savunmak zorunda kalmak da jet- lag olmak gibi herhalde…

***

İyi ki uzadı

Kaya Artemis Otel’in yanında bulunan Vakıflar İdaresi’ne ait bir arazi var.

31 dönüm…

Otel burayı kiralayana kadar, kimsenin gündeminde değildi.

Bir vatandaş 10 öncesine kadar burasını 10 TL yılda dönümü kiralardı…

Bugün, orada arpa- buğday ekmek için bir tarlaya ödenen miktar 30 TL…

Yani, yılda 930 TL ödeyecekti bir vatandaş ve o vakıf arazisini ekip biçecekti.

Artemis orayı, “spor tesisi” yapmak üzere kiraladı.

Oraya, 8- 10 milyon TL civarında bir yatırım yapılacak…

Futbol, okçuluk, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak.

Belki kapalı bir salon…

150 yatak kapasiteli bir de kamp tesisi yapılacak.

Neden?

Antalya’nın spor turizmi pazarına rekabet için.

“Vay efendim, peşkeş mi?”

Şimdi bir her adımı, her yatırımı böyle mi tartışacağız?

Vakıflar İdaresi, yılda bin TL bile kazanamayacağı bir araziden, şimdi yılda 20 bin sterlin civarında bir para kazanacak…

Önceki gün, dün gün boyu bu konuda telefonlar aldık.

Her arayana da aynı şeyi söyledim:

“Vakıflar İdaresi ve Bakanlar Kurulu 10 yıllık süreyi uzatmış, iyi de yapmış…”