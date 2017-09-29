Devleti Saran Unutma Hastalığı…

Müteahhittin biri, askeri bölgenin dibindeki eski Kaymaklı mezarlığının orada arsalar açtı.

Her biri, yüz bin sterlinden pahalı.

Arsaların kanalizasyon bağlantılarını yapmak için de yolu dört-beş noktadan kazdı.

Sonra kazılan yerin üstünü toprakla doldurdu ve öylece bıraktı.

Toprak iki günde çöktü.

Şimdi asfalt yolun içinde kocaman çukurlar var ve hergün o yolu kullanan binlerce araç çukurlara düşe kalka gidiyor.

Arsa açma çalışmaları yan tarafta ilerliyor ama ilgili firmanın umurunda değil.

Belediye’nin mi ilgilenmesi lazım?

Her gün o yolu kullanan en az iki bakanın olduğunu bizzat biliyorum.

Onlar mı hesap soracak ilgili firmadan?

Yoksa cumhurbaşkanı o yoldan geçerken aracı çukurlara düşecek ve canı sıkılıp bir demeç mi patlatacak “hiç olmazsa bozduğunuz yolları olsun tamir” edin mi diyecek!

İyi ya artık evimizin içine dönme dönemine girdik, böylesi bir demeç konsepte uygun olur.

***

Girne dağ yolundaki kum havuzu 7 kişinin öldüğü büyük faciadan sonra yapılmıştı.

Niye?

Çünkü frenleri patlayan kamyon önündeki taksiyi sürüklemiş ve diğer kamyonun arasına sıkıştırıp ezmişti.

Felaketin hemen sonrasında yetkililer “kum havuzu yaptık artık kaza olmayacak” diye müjdeli açıklamalar yapmışlardı.

Açıklama yaptıkları gün, o kum havuzunu son kez gördükleri gündü.

Bir daha oraya uğramadılar bile.

Sadece Ulaştırma Bakanı değil.

Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Basın Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Karayolları Dairesi Müdürü. Karayolları Dairesi Müdür Yardımcıları. Bölüm Şefleri. Kısım Amirleri.

Ve yetkili listesi böylece uzar gider.

Kum havuzundaki kumu çalmışlar, üzerinden yıllar geçmiş, bunların haberi yok.

Sadece şimdikilerin değil.

Bundan önce değişen dört bakan ve müdürlerin de.

***

1 Cumhurbaşkanı, 1 Meclis Başkanı, 1 Başbakan, 15 Müsteşar, 28 Belediye Başkanı, yüzlerce müdür ve yüzlerce de amir.

250 bin nüfus için oluşturulan devasa devlet aygıtının idarecileridirler.

Fakat bir çoğu neyi idare ettiklerinin farkında bile değildirler.

Devletimiz çağdaş ülkelerinkine benzer bir tamam tesis edilmiş, yöneticileri eksiksizdir ama hizmetleri çağdışı ülkelerinkinden bile geridir.

Ve en önemli fark da nedir biliyor musunuz?

Bizimkilerin unutma hastalığı vardır.

Nasıl hizmet edeceklerini unutuyorlar.

İşin kötüsü hatırlatmak da işe yaramıyor….