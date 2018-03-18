DHA: ÖSO, Afrin Merkezde Kontrolü Sağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.



ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı.

ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

Afrin ilçe merkezi 9 mahalleden oluşuyor.

ÖSO AFRİN MERKEZİNDE KONTROLÜ SAĞLADI

İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alınırken, ilçe merkezindeki terör örgütü pankart ve afişler kaldırıldı.

Sınırın Suriye tarafında görev yapan Star Haber'den Murat Uslu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'a Afrin'deki son durumu aktardı:

"Afrin ilçe merkezindeki ilk mahalleye ÖSO birlikleri sabah giriş yaptı. Bir çatışma yaşanmadığı bilgisini aldık. Birazdan biz de bölgede olacağız. Elimize ulaşan görüntüler, ÖSO'nun bir mahalleyi kontrol aldığı yönünde. Operasyonun başlamasının an meselesi olduğu bilgisi gelmişti ve dedikleri gibi oldu. Sabah 5 sularında ÖSO Afrin'e girdi. Elimize ulaşan görüntülerde, ÖSO birliklerinin üzerinde doçka olan pikaplar ile ilçe merkezine giriş yaptığı görülüyor."

Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.