Didem Soydan’dan Madonna pozu

Model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla kendisini Madonna'ya benzetti.

Çılgınlıkları ve şarkılarıyla 80’li ve 90’lı yıllara damga vuran Madonna, dünyadaki pek çok isim için rol model oldu. Kimi zaman sahne performansı taklit edilen Madonna kimi zaman da çılgın ve seksi giyim tarzıyla insanlara ilham verdi. Model Didem Soydan da geride bıraktığımız gün hesabından seksi bir fotoğraf paylaştı. Soydan bu karenin yanına da şarkıcının son albüm adı olan ‘Bitch I’m Madonna’ yazdı.