Didem'in göğüslerine bikini küçük geldi

Muazzez Ersoy, Bodrum- Bitez’deki ‘Akvaryum KoTürk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, Bodrum- Bitez’deki ‘Akvaryum Koyu’na demirli teknede tatil yapmaya başladı. Ersoy’a ünlü dansöz Didem eşlik etti. Didem’in bikinisinin göğüslerine küçük geldiği dikkatlerden kaçmadı.Muazzez Ersoy’a, dansöz Didem, dostları ve köpeği ‘Şanslı’ eşlik ediyor.



3 GÜNLÜK TATİL TEMİZLİĞİ

Muazzez Ersoy saçlarını ve cildini sıcaktan korumak, mayolu görüntülenmemek için bir dizi önlem aldı. Bandana takan Muazzez Ersoy tuniğini üzerinden çıkarmadı. Titizliği ile tanınan şarkıcının yolculuğa çıkmadan önce tekneyi 3 gün boyunca temizlettiği ortaya çıktı.yu’na demirli teknede dansöz Didem ile tatil yapmaya başladı