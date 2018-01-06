Diego Costa golle başladı, kırmızı kartla bitirdi
Getafe karşısında ilk maçına çıkan Costa, 68. dakikada golünü attı aynı dakikada gol sevinci yüzünden ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı
06/01/2018
La Liga'da 18.haftada oynanan Atletico Madrid-Getafe maçına Diego Costa damga vurdu. Costa, Atletico Madrid forması ile çıktığı ilk La Liga karşılaşmasında golünü attı. Aynı dakika içinde gol sevinci nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Atletico Madrid’in Chelsea’den kadrosuna kattığı ancak transfer yasağı nedeniyle oynatamadığı Diego Costa ilk lig maçına Getafe karşısında çıktı. Teknik Direktör Diego Simeone’nin ilk 11’de şans verdiği oyuncu takımını 2-0 öne geçiren golü attıktan hemen sonra kırmızı kart gördü.
63. dakikadan sarı kartı bulunan Diego Costa, 68. dakikada attığı golü taraftarın yanına çıkıp kutlayınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Atletico Madrid formasıyla ikinci maçına çıkan Diego Costa kupa maçının ardından ikinci golünü attı, 2 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmazken Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.